С 20 по 24 ноября 2020 года пройдет Юбилейный, Десятый Международный музыкальный фестиваль в Хабаровске под артистическим руководством выдающегося музыканта, народного артиста СССР Юрия Башмета.

Часть программы юбилейного фестиваля составлена из лучших номеров, которые были представлены за все годы его существования. Традиционно, прозвучит много новой музыки.В фестивале примут участие музыканты, для которых выступления на Хабаровской сцене станет дебютом.Как не раз отмечал маэстро Башмет, в Хабаровском крае слушатели очень тонко воспринимают музыкальную классику, и встреча с такой понимающей публикой всегда приносит взаимную радость.

В концертах юбилейного фестиваляпримут участие музыканты из Хабаровска. Прежде всего,это Дальневосточный академический симфонический оркестр, коллектив, который неразрывно связан с фестивалем уже многолетней историей и Антон Шабуров. Это замечательные солисты Хабаровской филармонии — Александр Веретенников и Дмитрий Ефимов.

С самого зарождения фестиваля, его цель — это долгосрочное и постоянное развитие академической музыки в Хабаровском крае. И отрадно, что за 10 лет выросло целоепоколение хабаровских музыкантов, которые являются полноправными участниками фестивальных проектов и концертов.

«Удивительно, как быстро летит время. Кажется, только недавно мы думали и обсуждали, как провести наш самый первый фестиваль на Дальнем Востоке. А прошло уже десять лет, за которые фестиваль вырос и окреп. И что особенно ценно — продолжает свою жизнь и сегодня, каждый год развивается, принося много нового и вечного в жизнь жителей Хабаровского края. Но это как раз неудивительно. За эти годы фестиваль стал просто необходим очень многим людям, тем, кто ждет и приходит каждый апрель в концертные залы, чтобы соприкоснуться с потрясающим эмоциональным искусством музыки. Я чувствую сам, что наш фестиваль — это всегда огромное событие для Хабаровского края»,— говорит маэстро Башмет.

Продолжая лучшие традиции прошлых лет, фестиваль затронет не только основные площадки Хабаровска – Хабаровский музыкальный театр,Концертный зал филармонии, но и другие города Хабаровского края:Амурск, Бикин и Хабаровский район.

Как отмечает арт-директор фестиваля маэстро Башмет, при составлении программ фестиваля основным ориентиром для него является качество музыкального материала и уровень исполнителей.

«Мы всегда очень серьезно подходим к вопросу качества наполнения наших фестивальных проектов. Именно поэтому публика нам верит. Доверие зрителей я считаю важнейшей нашей заслугой. Значит, наша работа не напрасна. Доказательство тому — заполненные залы. Публика верит — на нашем фестивале не было и не может быть «слабых мест». Уверен, что программа десятого фестиваля так же не разочарует слушателей», — отметил маэстро.

Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Хабаровске – это не только неделя прекрасной музыки, громкие имена в афишах, но и магия, поэзия Дальнего Востока, о которой неоднократно говорит маэстро, и которую может ощутить на себе каждый гость Десятого, юбилейного фестиваля.