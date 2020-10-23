В Хабаровске введены ограничения по количеству участников торжественной регистрации брака. С 23 октября молодоженов будут расписывать без участия приглашенных. Как пояснили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края, данная мера вводится в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Кроме того, прием граждан в ЗАГСах Хабаровска и Хабаровского района по всем видам госуслуг проходит только по предварительной телефонной записи или через портал Государственных услуг.
— Данные ограничения вводятся только с целью сохранения жизни и здоровья людей. Надеемся на понимание жителей города Хабаровска. В Комсомольске-на-Амуре, а также всех муниципальных районах молодоженов пока регистрируют в обычном порядке, — сообщили в комитете.
Ранее в крае уже действовали подобные ограничения. С начала года в отделах ЗАГС зарегистрировано более 40 тысяч записей актов гражданского состояния. В том числе 6672 брака и 11084 новорожденных.
Эта запись была опубликована 23.10.2020в 16:10. В рубриках: Общество.
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