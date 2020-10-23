Поддержка материнства, выплаты пожилым гражданам и повышение уровня социальной защищенности жителей края в целом обсудили в ходе заседания регионального правительства.

Евгений Никонов, курирующий в правительстве края социальный блок, отметил, что одной из национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации является снижение уровня бедности в два раза. Что касается Хабаровского края, то, по данным Росстата за 2019 год, доля местных жителей с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 12,2%. Это четвертое место в ДФО и на 0,1% ниже среднероссийского уровня. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В абсолютных числах — 161,8 тыс. человек в прошлом году официальная статистика относила к живущим за чертой бедности. Между тем на учете в органах соцзащиты как малоимущие состоят 99,6 тыс. человек. Преимущественно они сконцентрированы в шести районах: Нанайском, им. Лазо, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском и Вяземском.

Среди граждан, зарегистрированных в органах соцзащиты как малоимущие, 63% — это семьи, воспитывающие детей. Инвалиды, люди пожилого и предпенсионного возраста составляют в общей сложности 37%.

— В 2021 году в проект бюджета мы заложили индексацию краевых социальных выплат, которые не индексировались с 2012 года, — рассказал Михаил Дегтярев. – Мы занимаем в стране 12 место по доле расходов на социальную поддержку населения, и 16 место – по количеству мер такой поддержки. Эту работу будем продолжать. В т.ч. по линии социальных контрактов. Очень перспективная технология, когда государство заключает договор с семьей на выполнение каких-то работ, и семья получает дополнительные деньги.

Уточним, что социальные выплаты получают более 400 тыс. человек – практически каждый третий житель региона.

СПРАВОЧНО:

В текущем году в бюджете Хабаровского края на социальную политику запланировано 37,4 млрд рублей, в том числе: на охрану семьи и детства – 11,4 млрд рублей, на социальное обеспечение населения – 18,5 млрд рублей.

По сравнению с 2017 годом социальный бюджет увеличился на 11 млрд рублей (43%).