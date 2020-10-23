Экранировать рев автомобилей также будут несколько десятков деревьев, специально высаженных для этого на полосе разрыва между автотрассой и линией жилой застройки. Как отметили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства, масштабная реконструкция улицы Краснореченской проходит в Хабаровске в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При проектировании и проведении работ в обязательном порядке учитывались и интересы горожан. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В числе изменений, происходящих с трассой, есть и ее расширение на отдельных участках до 22,5 метра, а, значит, обновленная дорога стала ближе к домам. Этот факт очень встревожил их жителей. Об этих неудобствах хабаровчане просигнализировали в обращениях к краевым и городским властям. Выходом из ситуации могло бы стать строительство шумозащитных экранов (это даже предусматривалось проектом), но в случае с Краснореченской осуществить эти мероприятия не представилось возможным из-за пролегания в теле автодороги многочисленных инженерных сетей – кабелей связи и водоводов. Сделать фундамент под экраны, не повредив их, нельзя, а перенести технические линии некуда.

В качестве мер, призванных защитить покой горожан от рева автомобильных двигателей, были выбраны замена деревянных окон в МКД на шумозащитные пластиковые и озеленение полосы разрыва между автотрассой и линией жилой застройки. В настоящее время в 11 домах, расположенных вдоль Краснореченской на участке от Богачева до Прогрессивной, с согласия собственников, заменено 70 окон на сумму более 5,7 миллиона рублей. На это ушло три месяца: работы шли с июня по август. Также на этом участке и на отрезке трассы от улицы Индустриальной до Богачева высажены несколько десятков деревьев, которые помогут экранировать нежелательные шумы. Приглушить гул транспортных потоков также поможет регулирование скорости движения автомашин и снижение количества большегрузов в потоке (последнее станет возможным с вводом в строй автобана «Обход Хабаровска»).

Напомним, что сейчас реконструкция улицы Краснореченской, вышла на финишную прямую. Она обойдется в 600 миллионов рублей. После завершения всего реконструкционного цикла дорога станет шестиполосной. Она будет иметь четыре полосы для движения автотранспорта (по две – в каждую сторону), выделенную полосу для автобусов и разделительную полосу с карманами для совершения левого поворота. Ее общая ширина составит 22,5 метра, что позволит в разы увеличить пропускную способность трассы – по ней смогут проезжать до 25 тысяч автомобилей в сутки. Ситуацию с шумом городские и краевые власти держат на контроле.