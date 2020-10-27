С целью недопущения распространения COVID-19 в крае ряд социальных мер поддержки продлен в беззаявительном порядке.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, речь идет о ежемесячной выплате при рождении первого ребенка. Тем, у кого срок истекает с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года, выплата будет продлена до исполнения ребенку возраста трех лет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Коснутся изменения и получателей субсидии на оплату жилого помещения. Мера поддержки будет продлена автоматически на шесть месяцев, если срок ее предоставления истекает в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года.

Отдельное внимание уделено людям с инвалидностью. В целях ограничения контактов и снижения рисков заболевания тем, у кого срок переосвидетельствования приходится на период с 1 октября 2020 года до 1 марта 2021 года инвалидность будет продлена автоматически на шесть месяцев.

Также в беззаявительном порядке будут продлены на срок продления инвалидности ранее назначенные социальные выплаты. В их числе ежемесячная компенсация части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК) и региональная социальная доплата к пенсии. Продление доплаты к пенсии на новый срок также будет проведено в отношении детей, получающих пенсию по потере кормильца в случае, если их 18-летие приходится на период с 1 октября 2020 года до 1 марта 2021 года.