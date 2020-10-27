После нормализации уровня Амура в районе Хабаровска, специалисты краевой дирекции спортивных сооружений оценили ущерб, нанесенный паводком краевой набережной. Часть восстановительных работ планируется организовать до наступления холодов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В целом верхнюю набережную нам удалось сохранить. Грунт нигде не просел. Помог прошлогодний опыт – чтобы не допустить подтопления спортивных сооружений сточными водами мы прочищали ливневки. Они справились с интенсивным потоком в том числе дождевых вод. Конечно, в основном пострадала нижняя часть набережной, которая полностью оказалась в воде. Часть террасной доски придется демонтировать. Весной планируем приступить к шлифовке бетонного основания, — отметили в краевой дирекции спортивных сооружений.

Визуальный осмотр подтвердил отсутствие смещения бетонных плит, которые формируют гидрозащитный каркас набережной.

Напомним, что в прошлом году из-за подъема уровня воды, вдоль прогулочной территории в некоторых местах провалился грунт. Наиболее масштабные «провалы» были зафиксированы в районе нескольких колонн. Кроме того, были частично подтоплены подвальные помещения универсального краевого спортивного комплекса и легкоатлетического манежа.