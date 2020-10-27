Жительницы края пройдут обучение в ходе семинара «Женское предпринимательство». Образовательная программа, как для начинающих, так и для бизнес-вумен, которые планируют развивать свое дело, разделена на несколько направлений. Как рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, участницам расскажут, как найти и оценить нишу для собственного бизнеса, правильно поставить цели и изучить причины провалов, что такое дизайн-мышление и как встроить творческий подход в различные процессы работы компании. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— По оценке Минэкономразвития РФ, примерно третью часть из 5,8 млн субъектов малого и среднего предпринимательства в России возглавляют женщины. При этом доля женского предпринимательства в сфере услуг составляет 58%, в торговле — 28%, а в производстве — всего 14%. Женское предпринимательство является одним из приоритетов, зафиксированных в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его рамках в регионе разработан региональный проект, одним из направлений которого и является организация различных образовательных программ, — отметили в министерстве.

Делиться своим опытом и знаниями с участницами будут директор собственного тренингового центра Светлана Воропаева и бизнес-тренер Фонда развития предпринимательства и Центра поддержки предпринимательства по России Гриднев Максим. На семинар, который организуют на базе ЦОУ «Мой бизнес», зарегистрировались 22 жительницы Хабаровска и 20 – Комсомольска-на-Амуре. Бесплатные обучающие программы для бизнес-вумен проходят на постоянной основе. Интенсив «Женское предпринимательство» проводится дважды в год, участницами курсов стали 85 женщин. Еще один ежегодный семинар «Мама-предприниматель» состоится в конце ноября.