29 октября с 13.00 до 14.00 часов в краевой столице пройдет акция «В автобус с маской», организованная хабаровской мэрией совместно с волонтерами. Выдавать хабаровчанам бесплатные средства индивидуальные защиты будут на десяти остановках: «Дальневосточный гуманитарный университет», «Музыкальный театр», «Железнодорожный вокзал» (две остановки), «ул. Трехгорная», «Судоверфь», «Центральный рынок», «ул. Большая» (около ТЦ «Большая медведица»), «ул. Калинина», «ул. Портовая». Всего волонтеры раздадут порядка 5 тысяч масок. Получить их смогут все горожане, даже те, у кого в наличии собственные.

«Главная цель акции — убедить людей в период пандемии COVID-19 обязательно носить защитные маски не только в транспорте, но и в других общественных местах. В перспективе такие мероприятия мы хотим сделать регулярными», — рассказала главный специалист городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Дина Борисова.

Напомним, что городская администрация держит на постоянном контроле ситуацию с соблюдением жителями краевого центра масочного режима в общественном транспорте и торговых объектах. Практически ежедневно специалисты мэрии, комитетов по управлению районами вместе с полицейскими проводят рейды, в ходе которых пресекают нарушения противоэпидемических мер.