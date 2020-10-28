Вопросы организации работы предприятий в условиях осенней волны распространения коронавирусной инфекции обсудили в крае. Эта тема поднималась на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу экономической ситуации в отраслях реального сектора экономики и на рынке труда края. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством и. о. первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой.

— Как вы помните, в связи со стабилизаций ситуации с заболеваемостью в августе-сентябре ограничения для бизнеса были ослаблены. Но ситуация поменялась: количество заболевших и темп их прироста увеличиваются. В связи с этим врио губернатора Михаилом Дегтяревым подписан ряд постановлений о возобновлении ряда карантинных мероприятий. Так, например, ограничены прием и обслуживание посетителей в ресторанах, барах, кафе, ночных клубах, временно приостановлена деятельность кальянных. Сегодня необходимо понимать, какие механизмы поддержки наиболее пострадавших отраслей нужно усилить, чтобы не допустить роста напряженности в экономическом секторе, — подчеркнула Мария Авилова.

По данным делового сообщества, уже сегодня предприниматели констатируют резкое снижение спроса потребителей на услуги в сфере общественного питания и торговли, снижение доступности сырья у поставщиков. Не исключено, что малый и средний бизнес, еще не восстановившись, вновь начнет нести убытки.

По данным министерства инвестиционного развития и предпринимательства края, самые действенные меры поддержки малого и среднего бизнеса: финансовые. В краевом фонде поддержки предпринимательства разработан ряд программ. Например, антикризисная программа «АнтиCOVID»: по которой в зависимости от направления можно получить до трех миллионов рублей.

Помимо этого для торговых центров предусмотрены займы до 5 миллионов рублей на пополнение оборотных средств для расчета по жилищно-коммунальным платежам. Прорабатывается вопрос о расширении перечня получателей указанной поддержки. В список, в частности, могут добавить собственников ночных клубов и объекты общественного питания, деятельность которых ограничена на основании Постановления краевого правительства.

Более подробную информацию по программам поддержки бизнеса можно уточнить по номеру бесплатной «горячей линии» для предпринимателей 8 (800) 555-39-09, по телефону Фонда 8 (4212) 75-27-75 или на официальном сайте Фонда.