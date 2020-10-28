По предписаниям Роспотребнадзора с марта текущего года полностью продезинфицированы подъезды 2300 многоквартирных домов, в некоторых из них обработка спецсоставами проходила по нескольку раз. Как рассказала заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ и ЭЖФ Марина Марченко, на протяжении восьми месяцев силами всех жилищных организаций ведется санитарная обработка мест общего пользования в 4,5 тысячах хабаровских высоток: влажная уборка с применением бытовой химии (протирка ручек, входных групп, перил, почтовых ящиков, мытье подъездов). Помимо этого, развернут отдельный фронт работ по предписаниям Роспотребнадзора.

«Сейчас ведомство направляет в адрес администрации города перечень адресов, по которым проживают люди, заболевшие коронавирусом. В эти МКД выезжают сотрудники специализированных лицензированных организаций, которые проводят на местах тотальную дезинфекцию. Всего в мэрию поступило 110 предписаний с рекомендациями по обработке 2300 домов», — рассказала Марина Марченко.

Для обеззараживания мест общего пользования используются разнообразные современные средства, не имеющие резких запахов. Проверить факт выполненных работ можно по документам, которые должны быть в наличии у управляющей компании. Также ход таких профилактических мероприятий контролируют Роспотребнадзор и администрация Хабаровска. Мэрия создала в месенджере «WhatsApp» специальную группу для общения с жилищниками, куда в оперативном режиме сбрасывается фотофиксация выполненных работ.

«В управлении нашей организации находится 73 дома. В начале пандемии мы собственными силами проводили дезинфекцию с помощью закупленного оборудования, но с июня поступили рекомендации Роспотребнадзора, сообщающие о том, что такой деятельностью могут заниматься только компании с лицензией. Это выходит более накладно, но, благодаря здоровой конкуренции, можно выбрать организацию с доступными расценками», — рассказал директор УК «Жилищная инициатива» Андрей Далис.

По его словам, согласно предписаниям, обрабатывается не весь дом, а только конкретные подъезды, в которых живут заболевшие. Средняя стоимость обработки одного квадратного метра у разных фирм колеблется от 20 до 40 рублей. К примеру, профессиональное обеззараживание одноподъездной девятиэтажки обходится в 3-5 тысяч рублей.

«За два последних месяца на дезинфекцию мы потратили 290 тысяч рублей. Конечно, это средства собственников, которые хотелось бы направить на какие-то другие нужды, но сейчас все понимают, что такие траты необходимы ради безопасности жителей», — сказал Андрей Далис.

По состоянию на конец сентября текущего года общая сумма затрат жилищных организаций на дезинфекционные мероприятия превысила 82 миллиона рублей и продолжает расти. Сейчас мэрия Хабаровска ищет способы поддержать управляющие компании и помочь им хотя бы частично компенсировать убытки. Так как средств в муниципальном бюджете на эти нужды не предусмотрено, в адрес правительства Хабаровского края городской администрацией направлено письмо с просьбой оказать финансовую поддержку.