Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России продолжают обрабатывать дезинфицирующими средствами территорию краевого центра. Сегодня, 28 октября, спасатели подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели обработку остановок общественного транспорта по улицам Карла Маркса, Большая, Шелеста и Тихоокеанской. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В работах по дезинфекции используется специальная техника и снаряжение. В обработке остановок общественного транспорта задействована авторазливочная станция АРС-14 на базе ЗИЛ-131. Ёмкость её цистерны вмещает в себя около 2,7 тыс. литров специального раствора.

Также силами спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части проводится регулярная обработка территорий и помещений пожарно-спасательных подразделений, Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, иных учреждений и объектов.

Все работы по соблюдению профилактических мер, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, проводятся в плановом порядке по согласованию с краевым оперативным штабом и органами местного самоуправления.