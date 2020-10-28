Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России продолжают обрабатывать дезинфицирующими средствами территорию краевого центра. Сегодня, 28 октября, спасатели подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели обработку остановок общественного транспорта по улицам Карла Маркса, Большая, Шелеста и Тихоокеанской. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
В работах по дезинфекции используется специальная техника и снаряжение. В обработке остановок общественного транспорта задействована авторазливочная станция АРС-14 на базе ЗИЛ-131. Ёмкость её цистерны вмещает в себя около 2,7 тыс. литров специального раствора.
Также силами спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части проводится регулярная обработка территорий и помещений пожарно-спасательных подразделений, Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, иных учреждений и объектов.
Все работы по соблюдению профилактических мер, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, проводятся в плановом порядке по согласованию с краевым оперативным штабом и органами местного самоуправления.
Эта запись была опубликована 28.10.2020в 16:43. В рубриках: Общество.
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