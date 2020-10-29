Дорожным строителям осталось доделать 5 объектов. Полное завершение работ намечено на 15 ноября текущего года, но подрядчики намерены справиться со всеми задачами гораздо раньше.

Как рассказал начальник отдела городского управления благоустройства Дмитрий Панащатенко, сейчас бригады дорожников трудятся на улицах Блюхера, Мухина и в переулке Облачном. На эти участки, а также еще на пять других улиц (Союзная, Сибирская, Шабадина, Ясная, переулок Забайкальский), запланированных к ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), строительная техника должна была зайти только в 2021-м, однако, благодаря сэкономленным в ходе аукционов средствам, их приведение в нормативное состояние стало возможным уже в текущем году. Ремонтировать эту восьмерку объектов начали в середине октября, а закончат уже в начале следующей недели: они не требуют больших трудозатрат и имеют небольшую протяженность – 3,5 километра. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Одновременно с ними финиширует и масштабная реконструкция улицы Краснореченской. Все глобальные работы на ней уже практически завершены. Сейчас дорожники устанавливают оставшиеся сегменты металлических пешеходных ограждений, доделывают тротуары в местах примыкания к жилым домам и восстанавливают нарушенное благоустройство. Как только все это будет выполнено, в преображении одной из главных городских магистралей, начатом еще в 2014 году, будет поставлена окончательная точка. Напомним, что после завершения многоэтапного ремонта, на который только в этом году затрачено 660 миллионов рублей, улица Краснореченская станет шестиполосной. Она будет иметь четыре полосы для движения автотранспорта (по две – в каждую сторону), выделенную полосу для автобусов и разделительную полосу с карманами для совершения левого поворота. Ее общая ширина составит 22,5 метра, что позволит в разы увеличить пропускную способность трассы – по ней смогут проезжать до 25 тысяч автомобилей в сутки.

Самые активные работы, с большим количеством задействованной техники и людей, кипят нынче на улице Шелеста: там завершается укладка асфальта, решается ряд последних мелких вопросов с благоустройством. По словам подрядчика, финиш уже совсем близок: бригады трудятся по удлиненному графику без выходных. Закончить дела с этим объектом дорожные строители собирались 30 октября, но погода внесла свои коррективы: из-за циклона, накрывшего город на прошлой неделе, пришлось поставить процесс на непредвиденную паузу. Сейчас дорожники наверстывают упущенное и рассчитывают сдать улицу «под ключ» на предстоящей неделе — в первых числах ноября.

Завершая разговор о текущей ситуации с дорожными ремонтами, Дмитрий Панащатенко отметил, что в 2020-м году в рамках БКАД в Хабаровске удалось значительно перевыполнить намеченные планы: вместо 47 участков улично-дорожной сети будут отремонтированы 55 общей протяженностью в 46,92 километра. Общий объем финансирования работ — 1,6 миллиарда рублей. С 2021 по 2024 год в рамках приоритетного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в порядок 290 километров городских транспортных артерий. Самые крупные объекты: Тихоокеанская, проспект 60-летия Октября, Павла Морозова на участке от Богачева до Прогрессивной, Аэродромная — Целинная.