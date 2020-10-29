С 19 по 25 октября текущего года к медикам обратился 6221 хабаровчанин с симптомами острой респираторно-вирусной инфекции, что на 816 человек больше, чем за предыдущий отчетный период. Как рассказали в горздраве, в возрастной группе от 0 до 2 лет зарегистрировано 720 заразившихся, среди детей от 3 до 6 лет — 1449, от 7 до 14 — 1017, а среди людей старше 15-ти за медпомощью обратились 3035 пациентов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«На протяжении нескольких недель эпидпорог был превышен среди двух возрастных групп — от 7 до 14 лет и с 15 лет и старше. С прошлой недели заболеваемость выросла и среди малышей от 3 до 6 лет: из-за ОРВИ временно прекращена деятельность 12 групп в 8 детских садах. В целом по городу эпидпорог превышен на 56,3%. Пока в Хабаровске нет ни одного случая заболевания гриппом», — сообщила консультант отдела горздрава Екатерина Царева.

Помимо острой респираторно-вирусной инфекции, атакующей хабаровчан, в краевой столице отмечен рост заболеваемости внебольничной пневмонией. За предыдущую неделю ею заболели сразу 800 горожан. Такое количество пациентов медики наблюдают впервые за год. Большая часть больных — люди в возрасте от 40 до 64 лет (358 человек) и граждане старше 65-ти (284 горожанина). Госпитализировано 433 хабаровчанина. Всего с начала 2020 года внебольничной пневмонией заболели 12859 жителей краевой столицы, что на 4864 случая больше, чем за весь 2019-й.

По словам Екатерины Царевой, чтобы защитить свое здоровье от различных инфекционных заболеваний, людям необходимо строго соблюдать нормы личной гигиены и масочный режим (он сейчас обязателен для всех). Также нужно одеваться по погоде, правильно питаться, следовать правилам ЗОЖ и стараться избегать мест массового скопления людей. В случае появления симптомов болезни, не заниматься самолечением, а непременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.