На случай возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ в Хабаровском крае созданы специальные запасы материальных ресурсов. Их общая стоимость в этом году превысила 200 млн рублей. Этот резерв необходим для того, чтобы коммунальные службы могли оперативно устранять аварийные и нештатные ситуации в течение отопительного периода. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Прошлый отопительный сезон не обошелся без аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса края. Большая часть из них пришлась на октябрь и ноябрь, когда проводилась регулировка тепловых систем, наладка оборудования и режимов его работы. Поэтому уже к началу нового отопительного периода в крае сформирован необходимый резерв оборудования и материалов для экстренного реагирования на подобные ситуации, — сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

В ведомстве добавили, что из 200 млн рублей примерно 134 млн рублей – это краевой резерв. Еще почти на 67 млн рублей созданы запасы в муниципалитетах. Резерв региона включает в себя материалы для срочных ремонтных работ, спецтехнику, электроагрегаты мощностью от 10 до 600 кВт, таких сейчас в наличие 38, а также две передвижные котельные, которые понадобятся, если на каком-то из объектов будет нарушено централизованное теплоснабжение.

— Аналогичные аварийные запасы на сумму 312 млн рублей созданы и на объектах «большой» энергетики края. На предприятиях также подготовлены аварийно-восстановительные бригады, автомобильная и специализированная техника.

Также в крае действует круглосуточная единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). При авариях жители региона могут сообщать об этом по номеру 112. Вся информация оперативно передается в ответственные ведомства для экстренного реагирования, — подчеркнули в министерстве.

Напомним, что сейчас в регионе идет последний этап подготовки к зиме. Муниципалитеты получают паспорта готовности. Завершить ремонтную кампанию, пройти все проверки им необходимо до 15 ноября. При этом энергосистема и жилищный комплекс уже полностью приведены в порядок.