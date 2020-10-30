Совместный рейд по выявлению неплательщиков провели сотрудники комитета по управлению районом, ГИБДД, федеральной налоговой службы, районного отдела службы судебных приставов. На сегодняшний день размер недоимки по транспортному налогу у жителей центра Хабаровска превысил 40,5 миллионов рублей. В ходе регулярных проверочных мероприятий удается частично уменьшить сумму недоимки. К примеру, за 2019 год удалось возместить порядка 300 тысяч рублей в городскую казну, итоги 2020-го года будут подведены позже.

«Совместные рейды проходят на регулярной основе и в первую очередь направлены на информирование хабаровчан о необходимости своевременно оплачивать имущественные налоги. В среднем в рамках одного мероприятия по базам данных налоговиков и приставов проверяются от 30 до 50 автомобилей. Помогает и «сарафанное радио»: обычно новость о том, что в каком-нибудь районе проводится рейд и судебные приставы могут арестовать автомобиль, быстро облетает город, что зачастую побуждает людей к оплате задолженностей», — рассказала ведущий специалист экономического сектора комитета по управлению Центральным районом Наталья Швойницкая.

Такие рейды проводятся регулярно во всех районах города. За последний месяц в ходе этих мероприятий у должников за неуплату имущественных налогов судебными приставами-исполнителями были арестованы автосервис, полбани, производственные помещения, телевизор, игровая приставка и автомобили. Проверить наличие задолженности по имущественным налогам физических лиц (на землю, транспорт, недвижимость) можно в личных кабинетах на сайтах nalog.ru и gosuslugi.ru. В этом году налог необходимо заплатить до 1 декабря. Рассылка уведомлений об этом началась в третьей декаде сентября.