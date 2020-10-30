Сегодня и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов провел внеочередное заседание регионального оперативного штаба по коронавирусу. Эпидемиологическая ситуация в крае продолжает оставаться напряженной. За три дня выявлено 579 случаев заболевания COVID-19, что на 26% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Структура заболевших значительно не меняется. Продолжают болеть медицинские работники, специалисты банковского сектора, торговли, общественного транспорта. Но есть и положительный результат от введения досрочных школьных каникул в Хабаровском крае. По данным Роспотребнадзора, отмечается значительное снижение зарегистрированных случаев Covid-19 среди учителей и других работников отрасли образования. С начала недели только у трех специалистов обнаружен положительный результат на коронавирус.

— Разобщение коллектива – правильная эпидемиологическая мера. Как только мы разрываем контакты, то видны результаты – идет снижение числа заболеваемости в отрасли образования, — прокомментировал Евгений Никонов.

На дистанционный режим обучения в крае перешли все средне-профессиональные учебные заведения, и семь ВУЗов, в том числе ДВГМУ. Это позволит медицинскому университету направить дополнительные силы в лице ординаторов и студентов на работу в больницы и поликлиники.

— Нам поступили дополнительные заявки на 105 медицинских сестер. В 3 и 11 поликлиники пришел работать 21 волонтер. Ресурс ординаторов почти исчерпан, остался 31 человек, которых сегодня распределят в соответствии с заявками от медицинских учреждений. Но заявок поступило гораздо больше: в крае не хватает порядка 170 врачей-стажеров. Сейчас прорабатываем вопрос трудоустройства студентов старших курсов. Дополнительно вышли для оказания медицинской помощи 22 преподавателя, 73 уже трудятся в поликлиниках и больницах края, — рассказал ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.

Студентов на работу в больницы и поликлиники направит и хабаровский медицинский колледж. Сегодня, особенно в поликлиниках, остро требуются специалисты в регистратуру для приема звонков, специалисты для ведения базы по коронавирусу. Необходимость усиления работы поликлиник подтверждает и вопросы, поступающие на краевую «горячую линию» по коронавирусу. За двое суток по номеру 8 (4212) 39-61-79 операторы ответили на 1618 звонков. Сегодня поток звонков такой, что время ожидания на линии может составлять до 15 минут.

— Круглосуточную работу обеспечивают сотрудники многофункциональных центров министерства информационных технологий и связи края, института повышения квалификации специалистов здравоохранения края. В смене работают до 8 человек. За двое суток были сформированы часто задаваемые вопросы: на протяжении длительного времени невозможно дозвониться в поликлиники, ожидание терапевтов составляет несколько дней, либо врач не приходит вовсе. Примечательно, что практически нет жалоб на стационары, люди отмечают вежливость медицинских работников, бригад скорой помощи, — сообщила заместитель начальника главного управления социального развития губернатора и правительства края Наталья Мельникова.

По состоянию на сегодняшний день в Хабаровском крае развернуто 2495 мест для госпитализации больных с новой коронавирсуной инфекцией и внебольничной пневмонией. Больше всего мест в больницах Хабаровска – 1450. Полностью коечный фонд занят в городской больнице № 2 им. Матвеева, ККБ №2, городской больнице №11, родильном доме №2. Сегодня утром загруженность коечного фонда в Хабаровске вновь достигла отметки 95%. На заседании краевого штаба принято решение под развертывание инфекционного госпиталя задействовать общежитие института повышения квалификации врачей, которое расположено на территории краевой клинической больницы №1. Туда будут направлять пациентов, которым не требуется кислородная терапия.

— В общежитии возможно развернуть 105 коек на трех этажах. В каждой комнате имеется душевая кабинета и туалет, что позволит сократить контакты людей на общей территории. Общежитие осмотрели специалисты первой краевой больницы. Мы готовы начинать работу, — сообщила в режиме видеосвязи ректор института повышения квалификации специалистов здравоохранения Галина Чижова.

За двое суток в Хабаровске проведено почти 1500 СКТ исследований, 300 в Комсомольске-на-Амуре, в 50% случаев диагностика подтверждает у пациентов наличие пневмонии. Сейчас на лечении с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус находятся 4472 человека, 2149 из них проходят лечение в условиях стационаров, остальные наблюдаются на дому. Всего с начала пандемии в регионе более чем у 15,5 тысяч человек подтвердился коронавирус, более 11 тысяч человек вылечились, 130 жителей края скончались.