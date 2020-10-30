Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО в соответствии с Указами Президента РФ перечислило ежемесячные, единовременные и дополнительные выплаты на детей до 16 лет всем семьям Хабаровского края. Меры государственной поддержки в период распространения коронавирусной инфекции с апреля по сентябрь получили почти 204,5 тысяч семей Хабаровского края (100%), имеющих на них право. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском районе.
Выплаты оформлены на 262393 детей в возрасте до 16 лет. Всего семьям края ОПФР перечислило 5 млрд 380 млн рублей.
Напомним, что приём заявлений на получение выплат на детей до 3 лет и на детей от 3 до 16 лет завершился ещё 30 сентября.
Эта запись была опубликована 30.10.2020в 17:15. В рубриках: Общество.
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