В Хабаровском крае за 9 месяцев с начала года изъято из незаконного оборота 19 920 тысяч единиц алкогольной продукции. Этот результат превышает итог 2019 года, когда было арестовано 15 692 единицы. Как напомнили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования, незаконная торговля алкоголем – это продажа спиртосодержащей продукцией в неустановленных местах и без лицензии, а также после 22 вечера. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— За 9 месяцев 2020 года по сигналам и обращениям граждан было проведено 405 внеплановых проверок. Наложено штрафов на сумму более 10,7 миллионов рублей. По результатам прошлогодних рейдов, в ходе которых были выявлены нарушения, сумма взысканий превысила 3,5 миллионов рублей. Сообщить о несанкционированной торговле можно сообщить по телефону «горячей линии» по номеру 8 (4212) 32-86-37, — рассказали в главном управлении.

В ведомстве также уточнили В АО «Росспиртпром» на уничтожение передано 16 303 бутылок. Это изъятый алкоголь, по которому вступило в законную силу судебное решение.

Полномочия в области контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции главное управление осуществляет с апреля 2019 года. Специалисты проводят профилактическую работу с индивидуальными предпринимателями и организациями, которым напоминают о своевременном предоставлении деклараций и недопущении нарушения правил торговли алкоголям.