Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин, который должен был пройти в Хабаровске с 7 по 10 ноября, отменен из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Несмотря на то, что оргкомитет по проведению Чемпионата в Хабаровске готовился принимать беспрецедентные меры предосторожности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди участников соревнований, тренеров и судей, Федерацией дзюдо России принято решение об отмене соревнований в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, — сообщили в министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края.

Напомним, что проведение Чемпионата России по дзюдо в нашем регионе планировалось во второй раз. Впервые сильнейших спортсменов страны Хабаровский край принимал в 2016 году.