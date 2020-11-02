Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин, который должен был пройти в Хабаровске с 7 по 10 ноября, отменен из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
— Несмотря на то, что оргкомитет по проведению Чемпионата в Хабаровске готовился принимать беспрецедентные меры предосторожности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди участников соревнований, тренеров и судей, Федерацией дзюдо России принято решение об отмене соревнований в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, — сообщили в министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края.
Напомним, что проведение Чемпионата России по дзюдо в нашем регионе планировалось во второй раз. Впервые сильнейших спортсменов страны Хабаровский край принимал в 2016 году.
Эта запись была опубликована 02.11.2020в 13:46. В рубриках: Спорт.
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