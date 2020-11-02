Итоги программы «Дальневосточная ипотека» за 10 месяцев 2020 года подвели в крае. Общая сумма финансирования по специальной 2%-ной ставке для приобретающих жилье превысила 6 млрд руб.
По данным краевого министерства экономического развития, регион сохраняет позиции одной из самых динамичных территорий Дальнего востока по оформлению льготных займов: вместе с Приморьем и Республикой Саха (Якутия), Хабаровский край в тройке лидеров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
— С начала года около 1700 семей воспользовались возможностью улучшить свои жилищные условия по «дальневосточной ипотеке». Свой выбор в пользу программы жители края делают благодаря ее привлекательным условиям: первоначальный взнос 15% и процентная ставка на уровне 2% и даже ниже, за счет особых предложений банков. Интерес молодых семей к «дальневосточной ипотеке», а преимущественно они кредитуются по этой программе, стабильно высок, – рассказала начальник управления перспективного развития отраслей и инфраструктуры министерства Оксана Назаренко.
Напомним, ипотечная программа предназначена для приобретения, строительства жилья на территории Дальнего Востока. Заемщиками могут стать молодые семьи, а также обладатели «дальневосточного гектара» с видом разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства.
СПРАВОЧНО:
В Хабаровском крае к реализации программы подключились 10 кредитных организаций: ПАО Сбербанк, ПАО «Банк ВТБ», АО «Банк ДОМ.РФ (на территории Хабаровского края кредиты по стандартам банка выдают банки-партнеры), АО «Газпромбанк», АКБ «Алмазэргиэнбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Дальневосточный банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Россельхозбанк».
Эта запись была опубликована 02.11.2020в 13:47. В рубриках: Общество.
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