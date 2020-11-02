Дождливое лето, паводок и отсутствие рабочих рук сыграли с хабаровскими картофелеводами злую шутку. Не «улыбнулись» полные закрома и многим дачникам краевой столицы: зимой отдать честь своей родной в мундирах не получится более чем у полутора тысяч хабаровчан. Катаклизмы в виде речного паводка и обильных проливных дождей, не дававшие огородам просыхать, ударили в основном по дачникам левобережья и тем жителям краевой столицы, чьи наделы располагаются в низинах. Досталось от водной стихии и местным фермерам: и урожай в целом вышел так себе, и гнилых корнеплодов из-за избыточной влаги много. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказала заведующая сектором сельскохозяйственного производства отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов городской администрации Елена Лысанская, полностью итоги сельхозсезона еще не подведены – кое-где продолжается уборка овощей, идет оценка результатов, но уже сейчас ясно, что из-за различных климатических капризов, год для овощеводов выдался, как говорится, «не фонтан».

«Как свидетельствует статистика, мы сейчас пожинаем не то, что посеяли – часть сельхозугодий попала в зоны подтопления, поэтому урожай будет скромнее, чем планировалось. Как отмечают в Хабаровском межрайонном союзе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, порядка 1600 дачников города из-за паводка частично или полностью остались без собственных овощей и корнеплодов. Это – десятая часть местных огородников: всего в краевой столице в 91 дачном и садоводческом товариществе состоят около 16 тысяч жителей краевой столицы. Если в прошлые годы хабаровчане за счет СНТ, дач и приусадебных участков в частном секторе обеспечивали себя картофелем в среднем на 50%, то паводки 2019-го и текущего годов сделали этот процент несколько ниже», — сообщила она.

Фермер из села Тополево Петр Лавренов этой осенью тоже не может похвастаться полным овощехранилищем, которое еще три года назад было заполнено по самую крышу. Если раньше он засаживал сортовой картошкой по 35-37 гектаров посевных площадей, то в этом году – всего 12 га: чтобы убирать урожай, не хватает рабочих рук. В начале осени он традиционно бросил клич хабаровчанам. За помощь в уборке «второго хлеба» любой горожанин мог взять себе бесплатно каждую 8-ю сетку из собранных собственноручно, но даже это не привело людей на поля. Но, все же, урожай собрали почти полностью: встречать зиму в земле остались около двух гектаров рассыпчатой вкусной картошки сорта «Даренка» и примерно столько же моркови.

«Из-за дождей, преследовавших нас все лето, земля перенасытилась влагой и стала настолько тяжелой, что копать картофель комбайном не представилось возможным вовсе, механические копалки – и те шли с трудом. Пришлось браться за вилы. Всего мы собрали 270 тонн картофеля (треть пойдет на семена) более двух десятков сортов: желтых, белых, полужелтых. Продаем по 31 рубль за кило. Идет «на ура». Покупают – с удовольствием, а копать – не хотят. Немного помогла местная администрация (в основном – с морковкой) – и на том спасибо», — поделился овощевод.

Основной акцент фермер Лавренов уже давно делает на семена. За сортовыми новинками и семенной картошкой к нему приезжают как коллеги-фермеры, так и владельцы небольших подворий, хабаровские дачники и огородники-любители, так как все сорта полностью адаптированы к дальневосточным климатическим условиям и демонстрируют высокую урожайность. В его арсенале «Розара», «Снате», «Балтик Роуз», «Евгерия», «Удача», «Адретта», «Наяда», «Милена», «Петербургский», «Вулкан», «Мустанг», «Солнечный», «Вершининский», «Гейзер», «Тулеевский», «Реванш», «Ольский», «Маделена», «Даренка» и многие другие.

«В этом году самый шикарный урожай нам дали четыре сорта: «Коломбо», «Форте-7», «Ольский» и «Вулкан». Средне плодоносили «Балтик Роуз» и «Петербургский», — рассказал фермер.

По словам Лавернова, он может засеять хоть сто гектаров, только кто это все убирать будет?

Завершая разговор о делах картофельных, от отметил, что на супы-борщи хабаровчанам местной картошки, может, и хватит до начала зимы. А потом придется отправляться в магазины — за привозной: ее в краевую столицу исправно доставляют из других регионов России и даже из-за рубежа.