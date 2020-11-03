С сегодняшнего дня в Хабаровском крае возобновлена услуга по доставке товаров первой необходимости людям, живущим в условиях самоизоляции. Сейчас из-за угрозы распространения COVID-19 немало жителей края вынуждены оставаться дома. В первую очередь это касается пожилых граждан. В этот сложный период им вновь начали оказывать помощь как социальные работники, так и волонтеры. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, решением оперативного штаба в Хабаровском крае введены ограничения в отношении людей старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.

— Учитывая тяжелую эпидемиологическую ситуацию, с 3 ноября социальные работники переориентированы на оказание помощи одиноким людям старше 65 лет, а также инвалидам I и II групп. Им помогут приобрести продукты, лекарства, хозяйственные товары – все, что нужно для жизни в первую очередь, — сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

В ведомстве также подчеркнули, что получить необходимую помощь можно, позвонив в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства. Номера телефонов находятся во вложении.

Напомним, что весной в аналогичный период, когда люди находились на самоизоляции, за помощью в регионе обратилось более 4 тысяч человек, им было оказано свыше 10 тысяч подобных услуг.