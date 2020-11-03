229 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 18 человек. При этом зарегистрировано два летальных случая.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 2 767 коек. Свободно 310. На лечении находятся 14 тяжелых пациентов. 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Всего на лечении находится 5160 человек. В том числе 2457 стационарно, 2703 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Напомним, что всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16754 случаев Covid-19. 11456 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 03.11.2020в 12:07. В рубриках: Медицина.
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