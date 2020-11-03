Дополнительные деньги направят Хабаровскому краю на борьбу с COVID-19. Как сообщил на очередном заседании оперативного штаба и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, регион получит 200 миллионов рублей. Средства выделят из федерального бюджета. 140 миллионов распределят между медицинскими учреждениями, специалисты которых работают с новой коронавирусной инфекцией. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Из этих средств оплатят работу компаний по проведению кислорода, который необходим для пациентов с COVID-19, произведут закупку кислородных концентраторов и лекарственных препаратов для стационаров, — пояснил Евгений Никонов.

Соглашение на 49 миллионов заключено с фармацевтической компанией. Производится закупка лекарств для пациентов, находящиеся на лечении в амбулаторных условиях. На дооснащение и развитие ПЦР-диагностики при новой коронавирусной инфекцией направят 15 миллионов рублей.

Напомним, на сегодняшний день в крае выявлено 16 754 случая заболевания COVID-19, за последнюю неделю – 1486. Это на 28% больше по сравнению с предыдущей неделей. Количество выздоровевших составляет 11456 человек. В регионе развернуто 2767 коек, загруженность составляет почти 89%.