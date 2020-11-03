Обстановку с заболеваемостью воспитанников дошкольных образовательных учреждений обсудили сегодня на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19.

Как сообщила собравшимся начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова, в отрасли продолжают приниматься все необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции и сезонных инфекционных заболеваний. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сегодня в четырех корпусах детского сада №23 прошла акция «Маска в подарок». В ходе нее сотрудники учреждения во главе с директором раздали родителям 500 средств индивидуальной защиты и провели с ними беседы. К сожалению, некоторые из взрослых пренебрегают ношением масок, хотя все проинформированы о том, что они обязательны при посещении детских садов. Будем повторять такие акции, и убеждать родителей в необходимости этой меры», — отметила Татьяна Матвеенкова.

Продолжая разговор об эпидемиологической ситуации в отрасли образования, она отметила, что до завершения осенних школьных каникул осталась неделя. Учащиеся должны выйти на учебу 9 ноября.

«Сейчас у нас действуют 27 пришкольных онлайн-лагерей. Преподаватели занимаются с ребятами, которые в них записались, дистанционно — ведут мастер-классы, дают творческие задания. Очно они встречаются только с ребятами, которые имеют академические задолженности или хотят исправить свои отметки на лучшие. Массового пребывания детей и учителей в школах сейчас нет. Учреждения дополнительного образования продолжают свою деятельность, но занимаются с ребятами только малыми группами – не более 6 человек », — сообщила спикер.

Также она отметила, что в школах детям из многодетных и малообеспеченных семей, ребятам, имеющим ограниченные возможности здоровья, находящимся в социально опасном положении будут выданы «продуктовые корзинки».

«Их получат те из учащихся, кто записан в каникулярные пришкольные онлайн-лагеря. Всего подготовлен 231 паек. Состав наборов одинаков для всех школ. Также в них нет продуктов, расфасованных вручную — только в фабричной упаковке: для профилактики распространения инфекционных заболеваний», — рассказала Татьяна Матвеенкова. «Пока дети находятся дома, во всех школах нужно обязательно провести генеральную уборку и обработку всех помещений обеззараживающими составами», — дала поручение городскому управлению образования заместитель мэра по социальным вопросам Елена Лагошина, ведущая заседание.