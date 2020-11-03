Роспотребнадзор потребовал от хабаровских транспортников радикально пресекать нарушения масочного режима в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Вооружившись опытом Томска, надзорный орган предлагает запретить водителям трогаться с места, пока все пассажиры не наденут на себя средства защиты. С таким предложением к муниципальным властям вышла сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Ирина Зубун, принимавшая участие в заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сегодня Хабаровск – самая горячая точка по распространению коронавируса в крае, поэтому необходимо обеспечить выполнение всех ограничительных и профилактических мероприятий, предусмотренных нормативно-правовыми актами. Общественный транспорт, наверное, в числе наиболее опасных мест в этом плане. О нарушениях масочного режима в нем мы говорим постоянно, проводим проверочные рейды, но нам до сих пор не удается убедить граждан соблюдать его. Пора переходить к радикальным мерам. К примеру, в городе Томске водители не трогаются с места, пока все пассажиры не наденут маски. Нужно взять этот опыт на вооружение. На прошлой неделе мы проводили мероприятие с участием перевозчиков, в ходе которого была озвучена данная инициатива, но они встретили ее в штыки, Они заняли какую-то иждивенческую позицию. По их мнению, кто-то должен прийти извне и проводить разъяснительную работу с пассажирами, а сами транспортники будут заниматься только перевозками», — отметила она в своем выступлении. «Только сознательное отношение граждан к своему здоровью и безопасности окружающих, а также принципиально жесткая позиция перевозчиков могут помочь в решении проблемы соблюдением гражданами масочного режима в общественном транспорте», — отметила заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина, проводившая заседание.

Как напомнил собравшимся начальник городского управления промышленности, транспорта и связи Владимир Ощановский, на минувшей неделе на остановках общественного транспорта в краевой столице волонтеры раздали хабаровчанам семь тысяч средств индивидуальной защиты в ходе акции «В автобус с маской», организованной мэрией при участии добровольцев и МУП «ГЭТ». Мероприятие пришлось горожанам по душе.

«Эту практику нужно продолжить. Изыскать средства на закупку масок, привлечь спонсоров и сделать проведение таких акций регулярными», — дала поручение городскому профильному управлению Елена Лагошина.

Продолжая разговор о противоэпидемических мерах на транспорте, Владимир Ощановский отметил, что за последние две недели в ходе мониторинговых мероприятий было проверено 598 единиц транспорта. В ходе без малого трех десятков рейдов было выявлено 20 случаев нарушения масочного режима водителями. Информация об этом доведена до их работодателей. С пассажирами, пренебрегающими ношением масок, проведены беседы. Продолжается дезобработка автобусов обеззараживающими составами как во время нахождения на маршрутах, так и по завершению смен.

Подводя итоги, Елена Лагошина подчеркнула, что для минимизации рисков распространения в общественном транспорте, торговых сетях и прочих места массового пребывания людей необходимо продолжить реализацию всего комплекса профилактических мер.