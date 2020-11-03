Зафиксирован самый высокий с начала пандемии коэффициент распространения COVID-19. В Хабаровске он составил 1,35, в крае – 1,2. Тревожным остается положение дел и с сезонными вирусными заболеваниями. Городские власти вновь убедительно призывают горожан неукоснительно соблюдать все меры профилактики: соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, не пренебрегать санитайзерами и нормами личной гигиены, избегать мест массового скопления людей. Положение дел с заболеваемостью хабаровчан обсудили сегодня участники заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказала собравшимся начальник городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик, в Хабаровске, как и во всем регионе, коронавирус поражает все большее количество людей. За последние сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 229 новых случаев заболевания, из них 204 – среди хабаровчан. С начала пандемии умерло 138 человек. Также жителей краевой столицы не оставляют в покое ОРВИ и внебольничная пневмония.

«За прошедшую неделю с симптомами острой респираторно-вирусной инфекции за помощью к медикам обратилось 6254 человека – на 33 больше, чем за предыдущую семидневку. В целом эпидпорог по этому заболеванию превышен на 60,6%, среди взрослого населения – в 2,7 раза. Что до внебольничной пневмонии, то за прошедшие 7 дней в городе зарегистрировано 800 случаев – на 233 больше, чем за предыдущую неделю. Госпитализировано 433 пациента», — сообщила Скорик.

Как было отмечено в ходе заседания, для минимизации рисков распространения COVID-19 и сезонных инфекционных заболеваний в общественном транспорте, торговых сетях и прочих места массового пребывания людей необходимо продолжить реализацию всего комплекса профилактических мер и следовать требованиям всех установленных ограничений.