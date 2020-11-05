Без бутылки здесь не разберёшься. Когда беленькая становится главной движущей силой такого процесса, как передислокация воинской части, то это нормально, это по-нашему, это по-русски. Чтобы рассказать о тех героических по-своему, событиях, такое надо пережить. Действительно, без бутылки было не разобраться. Есть что вспомнить.

Владивосток, Владивосток, Владивосток,

На маяке твоём не гаснет огонёк.

Почти три года, как из всех кассетников несётся по всей округе песня в исполнении Аллы Пугачёвой, слова и музыка Игоря Николаева.

Разгар перестройки, на календаре конец июня 1988 года. Отдельный центр радиоразведки особого назначения, под Хабаровском, восьмой километр Сарапульского шоссе,жил в предвкушении новой страницы своей истории, но уже на морском берегу, недалеко от Владивостока.

Командира, полтора года как сняли с должности, хороший был командир майор Лёня Голобородько, душевный, заботливый, выпить не дурак, но не алкоголик. На его место пришёл другой, совсем другой человек, такой степенный, важный, ему бы в контрразведке служить, а не людьми командовать, все на подозрении, кроме стукачей. Талант действительно был такой, брать людей на крючок.Да, Владимир Андреевич Шиков власть любит, и, при нём, как и прежде, я остался вторым человеком, заместителем, отвечал за боевую работу, а если быть точнее, то за всё. Именно при нём на меня и начали стучать, впервые я столкнулся с такими людьми. С тех пор я всех стукачей ненавижу!

— Слушайте приказ!- голос майора Шикова слегка дрожал, кабинет уже давно пропитался тройным одеколоном, а при Лёне запах водки и копчёной рыбы казалось, будет вечным, момент важный, организационный, надо всем выдать задание, чтобы потом было с кого и за что спросить,- о передислокации войсковой части 28106 на новое место дислокации.

В кабинете начальника отдельного центра радиоразведки шло плановое совещание с тремя его заместителями и четырьмя командирами подразделений. Все внимательно слушали и в любой момент были готовы сделать записи в своих рабочих тетрадях, касаемо каждого должностного лица.

— Ответственным должностным лицом за организацию и проведение передислокации в полном объёме назначить заместителя командира войсковой части 28106 старшего лейтенанта Рощу Сергея Алексеевича,- все как-то резко и дружно бросили взгляд на командира. Но, тут, же перевели на меня и, многозначительно, слегка покивали головами, при этом, поджав губы и потупив глаза в свои тетради, давясь от смеха, принялись,молча и старательно записывать.

Владимир Андреевич обожал, когда на совещании его непосредственные подчинённые записывали его указания в свои рабочие тетради. Иногда устраивал проверки, даже записи некоторых читал вслух. Так что, в тетрадях никто ерунду не чертил, всё только в тему.

— В связи с рождением сына я беру отпуск, так что, в работе мешать не буду. Сегодня вечером приглашаю отметить это долгожданное для меня событие, я про рождение сына,- на этом совещание приняло завершающую стадию.

Наш новый командир, как и новый начальник разведки 11 армии ПВО были заядлыми рыбаками. В то время в Приморском крае, южнее Владивостока, сократили зенитный ракетный дивизион с маловысотными ЗРК С-125 «Нева». Сняли прикрытие города с воздуха. Позиция, недалеко посёлок Приморское, просто идеальная для рыбной ловли! От Владивостока 45 минут на пароме, или трястись на автомобиле почти три часа, через Барабаш. Курорт! Санаторий!

Аргументировано убедили командующего армией занять брошенную позицию, доказали, что там аппаратура пеленгации «Пеликан» будет работать эффективнее по обнаружению самолётов-разведчиков SR-71, U-2 и RS-135 вероятного противника до вхождения в зону обнаружения РЛС.

Сам же Владимир Андреевич, уроженец Вятской земли, на 10 лет старше меня, был женат на Анне Терентьевне, прапорщик, начальник секретной части, она старше меня на 15 лет, воспитывали двух дочерей 9 и 5 классов.

После того, как я принял у командира дела и должность, печать и всё остальное на время его отпуска, начались мои бессонные дни и ночи. Взвалить на плечи в 26 лет такую ответственность, удовольствие дорогое, на нервы бьёт больно. Теперь командовать начал я.

Сорокалетний капитан Кухар Михаил Сергеевичкомандир приёмо-передающего взвода и связи непосредственно занимался погрузкой эшелона, старший прапорщик Бохин в это время перегонял своим ходом на новую позицию командирский УАЗ-3151 и грузовой с кунгом (будкой) ГАЗ-66, при этом сам управлял своим личным автомобилем «Москвич-412».С ним три офицера и 10 солдат. Маршрут в 800 километров!

Как только эшелон с военной техникой и всем личным составом в двести человектронулся в недельный путь, яс тремя сержантами сели в купейный вагон фирменного поезда «Океан» и, взяли курс на Владивосток. При мне был табельный «Макаров» с двумя обоймами, ящик с секретными документами, печать, у сержантов «Калашников» с тремя рожками у каждого.

Утром были во Владивостоке, до парома рукой подать, а через час на Приморском пирсе нас уже встречал Толя Бохин. Через двадцать минут старый знакомый ГАЗ-66 по песчаным приморским колдобинам домчал к новому месту обитания.

Морской ветер окутывал нас своей теплотой, радовался новым постояльцам. На душе было приятно и радостно, чувствовалась домашняя обстановка, хотелось выпить, закусить и, после бессонной ночи, лечь спать.

Но сон как рукой сняло!

— Так, Толя, рассказывай, что здесь по коммунальной части? В каком состоянии котельная, трубы, отопление, питьевая вода, казарма, есть ли горячая вода, туалет, канализация, жилые дома для семей офицеров и прапорщиков?- ровесник командира смотрел на меня удивлёнными,на выкате, глазами, первый раз видел его таким.

— Так всё в разрухе, котлов в котельной нет, трубы вытащили, казарма и дома без рам, полный грабёж,- взахлёб докладывал Бохин, аж слюна разлеталась по сторонам от негодования. Дальше я не слушал, думал о своём, а он всё говорил и говорил, и, командир ничего про это не сказал, ведь в начале июня были они здесь с начальником разведки, и, ни единого слова!

— Где дали место для разгрузки эшелона?- и опять в ответ брызги слюной с ещё большим негодованием, рампа километров десять, начальник Барабашской КЭЧ вообще мутный тип, алкаш и, так далее и тому подобное. Одно обрадовало, с бензином проблем нет, туалет на улице, вода своя, три колодца и есть свой водозабор для котельной.

— Насос вытащили, проверили, вроде рабочий, но лучше поставить свой, у нас мощность больше, мы три привезли. До посёлка восемь километров, ни одной живой души, да и украсть нечего, необитаемый остров, даже Робинзона и Пятницу не встретили. Пока погода шепчет, надо работать, через две недели обещают тайфун и проливные дожди.

Наступила тишина. Да, дела. И кто здесь Робинзон Крузо, а кто Пятница, даже у Даниэля Дефо не спросишь. Так и до прокурорской проверки недалеко. Чистая подстава.

— Давай уазик на выезд, пусть Тестов забросит пустой ящик или коробку, остальным спать. В маршрутный лист запиши Барабашская КЭЧ и обратно,- да, про бензин Толя хорошо сказал, и, что однокурсник Бохина по школе прапорщиков служит здесь прапорщиком местной ВАИ, очень хорошо. Да, про начальника КЭЧ надо не забыть,- а где здесь водку можно купить?

— Так у нас своя есть, пять ящиков, а так, по дороге магазин на пригорке, там заведующая магазином, или продавец, тридцатилетняя девственница, не подступишься, строгая, но красивая сучка, слов нет,- причмокнул от удовольствия старший прапорщик.

— Давай десять бутылок и, мы поехали,- про себя подумал, хорошо, что в поезде побрился, перекушу в столовой в Барабаше.

Солнце пекло прилично, но морской солёный налёт спасал, температура под тридцать, море рядом, а окунуться времени нет, пятница.

Пока прикидывал, что и как надо делать, подъехали к магазину.

— Гоша, тормози возле магазина, сиди и жди, машину без присмотра не оставляй,- а сам пошёл в магазин. Внутренний запах сельского магазина навеял воспоминаниями деревенского детства.

Ещё не открыв дверь магазина, через чистое стекло увидел, как девушка, стоя ко мне спиной, выкладывала на полки хлеб, короткий белый халат, длинные волосы, стройные ноги. На звук открывающейся магазинной двери девушка повернулась ко мне, наши взгляды встретились, внутри ёкнуло, сердечная мышца ускоренно застучала, кровь хлынула вниз, к желанию. Психологическая совместимость состоялась быстро.

— Добрый день! Я есть новый командир новой воинской части, по пути к причалу, старший лейтенант Роща Сергей Алексеевич,- представился чётким командным голосом. То ли заведующая магазином, то ли продавец немного смутилась.

— Света, так меня зовут, по отчеству Романовна, фамилия Шилова, я здесь одна во всех лицах,- отводя глаза, ответила девушка, что вас интересует, новый командир?

— Водка, бутылок десять,- наступила пауза.

— Это есть проблема. Но её можно решить, у меня проблема с машиной, завоз товаров в магазин. Можно на «ты». Так как?- красивые зелёные глаза уставились на меня, губы вот-вот откроют белые зубы и, улыбка осветит зал продуктово-промышленного магазина. Но этого не произошло, сдержалась.

— Без проблем. В любое время,- и тут, я сразу вспомнил про начальника КЭЧ. Я знаю, я понимаю, как вести себя с такими людьми, как этот, мне ещё не знакомый пожилой предпенсионный полковник,- тогда давай пять водки «Столичная», порежь вот это сало, колбаски, немного икорки и копчёной горбуши так же порежь, ломтиками, хлеба нарезку, и, рюмки красивые, три.

Девушка Света с улыбкой всё сделала, как просил.

— Деньги отдашь потом, в следующий раз,- и тут нас обуяла страсть,- не бойся, никто не зайдёт, я дверь закрыла.

Через десять минут после сеанса страсти, вот тебе и строгая неприступная тридцатилетняя девственница, как можно отказать такой красавице, наш уазик отъехал в направлении Барабашской КЭЧ, приближалось время обеда.

Начальника Барабашской КЭЧ звали Владимир Андреевич, как и командира. Оказалось, что его друг по военному училищу, полковник Николай Иванович Корж, начальник отдела кадров в нашей 11 армии ПВО. За это надо выпить! Пять бутылок водки «Столичная» по государственной цене в 4 рубля 12 копеек растворились, как будто их и не было. За всё время нашей беседы никто в кабинет начальника так и не зашёл. Все подчинённые были рады, что теперь их начальник будет относиться с добром ко всем. Проблема была в водке, её здесь было не купить, на вес золота! А начальник любил выпить красиво, а, если быть точнее, то мы были едины в одном, нас с детства учили уметь правильно выпить. Хотя, начальник КЭЧ и был старше меня ровно в два раза.

— Ладно, сынок, приезжай завтра, в субботу и, мы всё решим. У тебя ещё есть,- и он указал пальцем на пустые бутылки. Из окна позвал водителя, а через пять минут в сейфе коммунального начальника стояли три бутылки водки «Столичная», но Хабаровского ликероводочного завода.

На обратном пути в магазин к Свете не заезжали, объехали другой дорогой.Водитель младший сержант Георгий Тестов уазик вёл тихо, спокойно, внимательно объезжал все ямы и колдобины, понимал, что его нынешний хоть и временный командир, выпил много, за общее дело. Главное, чтобы в машине не рыгал, а то потом мыть придётся. Осенью, через три месяца Георгий возвратится домой, в родной Томск, на дембель.

Шесть кроватей были заняты, мы с Георгием, как были в одежде, так и завалились на свободные спать. Утро субботы встретило нас тихим морским штилем. Море рядом, но внизу, метров десять обрыв. Наш грузин, солдатский повар поставил мне и Гоше еду, рис, свежевыловленная жареная навага, чай грузинский и хлеб с маслом. День обещал быть жарким. Опять придётся работать печенью.

По дороге заехали в магазин. Покупателей не было. Света сразу закрыла дверь на ключ для любовной утехи, теперь это уже был обычный атрибут её жизни, я не сопротивлялся, по времени десять минут ей было достаточно. Как и прошлый раз, к пяти бутылкам водки «Столичная» добавили больше закуски. Надо было заехать на почту, потом в КЭЧ.

— Хорошо, что вы заехали, а то как квам добираться, телеграмма пришла, срочная,- читая телеграмму, волосы встали дыбом. Оказывается, из эшелона на станции Хабаровск-2 сняли весь личный состав, оставили только караул. А кто будет разгружать эшелон?

Суббота в Барабашской КЭЧ для всего гражданского персонала обычный выходной день. На месте были только начальник и три его заместителя.

— Сергей, слушай меня внимательно! Про то, что вашу часть надо чем-то обеспечивать, на балансе у меня вы не стоите, нет ещё никаких документов. Но они придут, когда, не знаю. Поэтому поможем, чем сможем,- когда говорил Владимир Андреевич, его заместители удивлённо переглядывались между собой, не могли понять, что случилось с их начальником.

Я рассказал обо всём, что мне надо. Вчетвером они прикинули, что и как, и, приняли решение, с понедельника начать завозить трубы и котлы. Но для этого необходимо, чтобы были люди для погрузки и разгрузки. А специалистов по установке котлов и на сварочные работы выделят два человека.

Пока они составляли планы работ, я сходил к уазику и, мы с Гошей занесли коробки с угощениями. Как только водитель и три заместителя покинули кабинет, мы вдвоём меж собой приступили к разговору по принципу надо уметь правильно выпить. Через три часа наш разговор закончился, пришла жена начальника КЭЧ. Под столом уже стояли две пустые бутылки, сигаретный дым витал по всему кабинету.

На обратном пути заехали в магазин. Света вся сияла от того, что я, как и обещал,появился.

— Слушай, тут такое дело,- я напрягся в ожидании, что ей надо, так как отказывать девушкам не в моём стиле, но всему есть предел, уже четыре года как окончил военное училище и как женат, семьяпока в Хабаровске, жена работает библиотекарем в Тополево.А до женитьбы, когда был курсантом, в Ленинграде, там девушки, коренные ленинградки, в училище на танцы приходили толпами, не так выйти замуж, как хотелииметь здоровых и умных детей. И, продолжать этот шлейф, по моим подсчётам примерно 16, у меня особого желания не было,- так слушай, в понедельник надо ехать за товаром! Во Владивосток! Там тебе надо будет представить заявку в Военторг, он рядом с нашей базой, и к вам будет приезжать автолавка. Она привозит импорт! Мне нужны будут сапоги!

— А… Хорошо. Как по времени? И какая нужна машина? У нас есть с будкой,- мозги мои стали набирать нужный курс. А ведь умеет уговорить!

— Давай с будкой! Утром в шесть выезжаем, а к трём часам вернёмся,- и уставилась на меня своими чарующимися зелёными глазами. И почему о ней все здешние мужики, да и женщины так плохо отзываются?

— В три ночи вернёмся?- и тут я увидел её хохот, трудно с чем-либо сравнить, но, зрелище достойно кисти Айвазовского, как морская волна, с картины «Девятый вал». Она начала приседать, махать руками, смахивать слёзы с глаз, нижняя пуговица белого халата расстегнулась и, тут я заметил, что на ней были чулки, телесного цвета, в мелкую сеточку. На этот раз тематическийкиносеанс прошёл быстро, так как послышался топот на крыльце магазина. Оказалось, дети играли в войнушку, убежали. В этот раз дверь магазина Света закрыть забыла. Но всё обошлось. Да, в таких случаях, действительно подтяжки выручают. Не зря опытные в этих делах люди давно такой факт заметили.

— Да нет же, в 15.00, а что грустный?- и я рассказал про снятых с эшелона солдат. Она подумала, потом её осенило,- так тут недалеко есть тюрьма. Там сидят, эти, как их, экономические мошенники, валютчики, фарцовщики, но не уголовники. Прямо сейчас бери и езжай туда. Они помогут. Я ведь с этой тюрьмой связана, моего мужа посадили, был главным бухгалтером на космическом заводе в Самаре и, я, как декабристка, приехала за ним, устроилась здесь в магазин. Но, он, как три года, в тюрьме умер. Похоронили на местном кладбище. Разница у нас в десять лет, 8 августа исполнилось бы 40 лет. Так и осталась здесь. Удачи!

Теперь картина с этой Светой немного прояснилась. Опасаться ничего не надо, девка правильная, кого попало, к себе не подпустит. Не повезло в жизни. Хотя, кто его знает, куда кривая выведет.

Тюрьма встретила большим длинным забором с колючей проволокой, за которым, вовсю, играла патриотическая музыка, начиналась песня «Малая земля».

Пропустили без проблем, сопроводили в кабинет начальника экономической тюрьмы. За столом сидел майор, в очках, курил трубку.

— Проходи, старлей. Присаживайся. Что привело к нам?- и я рассказал все свои проблемы. Майор оказался, как и я, родом из Чернигова, его родители проживают недалеко от железнодорожного вокзала, рядом со стадионом «Локомотив». Там прошло моё футбольное детство.

— Выделю тебе сотню человек. Сделай одну услугу и, они тебе всё сделают, как надо. Тут спецы по всем вопросам, от слесарей и сварщиков до радиоэлектронщиков. Спаяют, что пожелаешь, заграница их с руками и ногами заберёт за любые деньги. Настоящие мозги, не в том государстве они родились,- тут майор прищурился, сделал паузу, затянулся трубкой, с наслаждением выпустил дым и, продолжил,- надо съездить ближе к границе, к Хасану, там набрать конопли, сухой или скосить, военную машину никто останавливать не будет. Завтра.

— Хорошо, договорились,- и, в воскресенье, взяв с собой трёх сержантов, я старшим машины на ГАЗ-66 двинулись на юг, в сопровождении машины местной Военной автомобильной инспекции.

Вернулись в два часа ночи, разгрузили на входе в тюрьму полную будку конопли и поехали на базу, спать. А в шесть утра на этом же «газоне», уже от магазина, со Светой в будке, дёрнули во Владивосток, за товаром, прихватив с собой печать.

С утра, в понедельник, тюремный майор отправил в Барабашскую КЭЧ и в нашу обитель две машины по 50 человек в каждой и, процесс пошёл. Трубы и котлы привезли, по всей территории разложили. Конопля действительно всех стимулировала к работе!

На вторник дали время прибытия эшелона, и, на всю разгрузку десять часов, если не уложимся, попадём на штрафы, а это деньги.

Во Владивостоке всё сложилось удачно. Загрузили всё, что требовалось, Света поставила на баланс и наших людей, поэтому водки дали больше.

В Военторге оформили автолавку и, тут же запустили её на соседнюю базу, те выделили ещё десять ящиков водки «Русская» по 3 рубля 62 копейки. Света купила себе сапоги и, всё остальное, что ей надо, особенно нижнее польское бельё.

И, следуя принципу «куй железо пока горячо» отправили свою автолавку в Барабашскую КЭЧ. Там радости не было предела, ведь привезли импортное барахло из стран социалистического лагеря, Италии, Франции, даже китайские термосы вмиг расхватали. Начальник КЭЧ Владимир Андреевич, был доволен, даже прослезился.

— Так сколько я тебе должен за пять ящиков водки? Этот подарок я принять не смогу, получается взятка,- настоящий полковник достал четыре четвертные фиолетовые купюры и отдал мне,- сдачи не надо. А как ты договорился с тюрьмой? Работяги, я тебе скажу, пашут, не то, что наши. Так, говоришь, завтра эшелон прибывает? Выделю тебе два крана, они быстро на рампе снимут технику, и, сварщиков дам, чтобы крепления срезали, а брусы уже потом сами снимите.

Разгрузка эшелона началась в 13.00 по местному времени, а в 22.00 платформы уже забирал дежурный локомотив. На следующий день, с рассвета всю технику начали таскать на базу, к 19.00 разгрузка эшелона завершилась.

Работа кипела. У меня маршрут был однообразный, с утра магазин, сеанс страсти, продуктово-промышленная база, автолавка, КЭЧ, поездка за коноплёй. Всё работало как швейцарские часы. Начался процесс установки и настройки боевой аппаратуры, ремонт котельной и укладка труб, решили во все десять домов, один на две квартиры, провести горячую воду и канализацию, чего раньше здесь не было.

И тут приехал командир, майор Шиков Владимир Андреевич. И не один, а с семьёй! Был предвыходной день, пятница. Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья. Пошли они всей семьёй вниз, на пляж. Потом Анна Терентьевна пожелала посмотреть окрестности и местные магазины. А командирского уазика нет! Что тут началось! Почему автомобиль выехал и куда? Почему зэки бегают по территории воинской части? И так далее, и тому подобное.

После того, как автолавка уехала из Барабашской КЭЧ, мы с начальником КЭЧ сели, выпили, закусили, определили план работы на следующую неделю. Пока погода шепчет. О прибытии Шикова я и не знал.

— Товарищ старший лейтенант, вас в кабинет вызывает майор Шиков,- сообщил неожиданную для меня информацию дежурный по роте сержант Пидюров.

— Товарищ майор, старший лейтенант Роща по вашему приказу прибыл!- доложил я командиру. Что здесь началось!

— Товарищ старший лейтенант! Вы что себе позволяете! Вы здесь все дни от водки не просыхаете! Почему на территории уголовники и всякие непонятные работяги? Через два дня приедут наши солдаты. Почему побелка и покраска так долго делалась? Кровати стоят неровно! Вы негодяй, я отстраняю вас от руководства передислокацией и от исполнения обязанностей по временно занимаемой должности! Мои дела и должность передадите капитану Кухар. Уголовным делом для вас пахнет! Позор! Алкоголик и пьяница! Завтра заступаете дежурным по воинской части,- всё это я выслушал спокойно, ничего не стал говорить против его слов. Понятное дело. Не с того начали молодые лейтенанты. Настучали!

В субботу утром заступил дежурным по воинской части. Майор Шиковзабрал уазик, посадил туда Анну Терентьевну и старшую дочь и поехали в Барабаш, по магазинам и окрестностям. Какая уж тут радиоразведка!

Утром в воскресенье, за три часа до сдачи дежурства, произошёл казус. В пять утра пошёл в туалет и, кобура с пистолетом соскользнула с портупеи, упала в дырку туалета, утонула в дерьме. Сержант Сергей Пидюров с большим трудом достал, отмыл, смазал машинным маслом, так что, всё обошлось. Бывает и такое!

Наступил понедельник. Система дала небольшую трещину, настроенный механизм получил первый сбой. Водка! В магазин не завезли. Значит, будут проблемы.

Командир поехал в Барабашскую КЭЧ к Владимиру Андреевичу, знакомиться. И между ними случился большой конфликт! Так как воинская часть на баланс вовремя поставлена не была, то и специалисты КЭЧ больше ни разу на территории воинской части не появились. Из тюрьмы людей на работы не прислали. Работа прекратилась.

Кодировщик в ночь на вторник мне сообщил, что по секретной почте пришёл приказ о том, что я назначен начальником клуба в радиотехнический полк, в Хабаровск, рядом с 56 школой. Утром, не дожидаясь Шикова, взял с собой чистые с печатью командировочные и другие удостоверения и чистые листы бумаги, Толя Бохин на своём оранжевом москвиче отвёз меня на первый в 6.00 паром на Владивосток.К новому месту службы прибыть к 8 августа, послезавтра.

Морской утренний воздух пьянил, натягивало тучи. Владивосток замер в ожидании. Находясь в поезде, пошёл мелкий дождь. Над Хабаровском было чистое небо, ни единого облачка.

Сразу я не мог, понять, почему такой перевод на другую должность. Кто? И, только спустя месяц, когда меня назначили не штатным начальником похоронной команды, дошло, что это наказание за то, что два года назад посадил троих солдат по статье о мужеложстве, сегодня голубое меньшинство, и, среди них был сын одного генерала. Тогда я оставался за командира, не пошёл ни на какие уговоры их отцов замять это дело, генерала, полковника и помощника военного прокурора областного сибирского центра, отказался от новенького автомобиля «Жигули», вишнёвого цвета, пятой модели, подогнали прямо к дому. В итоге, тогда командира с должности сняли, а мне задержали на девять месяцев очередное воинское звание «старший лейтенант». Месть! Через 10 лет, после смерти упомянутого генерала, моя офицерская карьера пошла своим чередом.

И больше меня там, в тех краях на Приморском пирсе, не было. Про девушку Свету с красивыми зелёными глазами, стройными ногамии ранним зажиганием на передке как-то забыл сразу. Зимой умер начальник БарабашскойКЭЧ, Владимир Андреевич. Ему надо было выпить, а выпить нечего, мотор горючки не дождался, никто не подал.

Вся эпопея закончилась тем, что к зиме систему отопления не запустили, зимовали на буржуйках, командира Шикова с должности сняли, а ещё, через некоторое время, войска особого назначения, в частности радиоразведка были признаны незаконными с точки зрения Международного права, и все «Пеликаны» были сданы в металлолом.

Близился распад Советского Союза.

С Днём народного единства, граждане!

4 ноября 2020 года.

Сергей Роща

Передислокация пеликанов

(первичные сюжетные наброски для книги “За рюмкой водки.Мысли вслух”)