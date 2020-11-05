227 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 105 человек. При этом зарегистрировано два летальных случая.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 2 932 койки. Свободно 518. На лечении находятся 17 тяжелых пациентов. 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 5 427 человек. В том числе 2414 стационарно, 3013 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 207 случаев Covid-19. 11638 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 05.11.2020в 11:45. В рубриках: Медицина.
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