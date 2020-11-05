Полноценное движение транспорта возобновилось на улице Шелеста в Хабаровске. Здесь завершился капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, на приведение трассы в порядок было направлено 208 миллионов рублей. Дорожные бригады работали в тесной связке с городскими МУПами: «Тепловые сети» и «Водоканал» заменили часть коммуникаций, пролегающих под трассой, чтобы исключить возможность аварий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

После капитального ремонта пропускная способность дороги выросла вдвое. Для безопасности движения на протяжении Шелеста смонтированы 47 дорожных знаков, 16 светофоров, нанесено 4600 погонных метров дорожной разметки. Чтобы пешеходы не выходили на проезжую часть в неположенных местах, вдоль дороги установлено металлическое ограждение, а возле дома №73 появился регулируемый пешеходный переход.

— Работы велись на протяжении 8 месяцев. Теперь дорога длиной в 1,6 километра стала четырехполосной. Для расширения проезжей части до 15 метров рабочие вырубили старовозрастные деревья. На Шелеста впервые появилась ливневая канализация, для приема дождевых стоков оборудованы 29 ливнеприемников. Помимо этого, установлено современное освещение, новые остановочные павильоны, по обеим сторонам дороги обустроены тротуары для пешеходов, по обочинам высажены молодые деревья и разбиты газоны, — рассказали в министерстве.

Городское управление благоустройства Хабаровска будет держать на контроле новую ливневку: если с ее работой возникнут проблемы, подрядчик должен немедленно устранить недочеты в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровске вместо 48 участков улично-дорожной сети отремонтированы 56. Общий объем финансирования работ составил 1,6 миллиарда рублей. До 2024 года планируется привести в порядок еще 290 километров городских дорог. Самые крупные объекты: Тихоокеанская, проспект 60-летия Октября, Павла Морозова и ряд других.