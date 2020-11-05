Скоро символические рукотворные олицетворения пяти ведущих хабаровских театров предстанут перед горожанами и гостями города в бронзе. Постаменты для них уже готовы. В скульптурах увековечены хабаровский «Театр юного зрителя», «Краевой музыкальный театр», «Триада», «Хабаровский театр кукол» и «Хабаровский краевой театр драмы». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Вместе с коллективом из восьми литейщиков в мастерских «Дальневосточного художественного фонда» работу ведет сам скульптор, член хабаровского отделения «Союза художников России» Владимир Гуенок. Эскизы своих произведений автор представил в этом году на муниципальном конкурсе городской скульптуры. Опередив других претендентов, его проект одержал победу и теперь воплощается в жизнь. Скульптуры украсят новый «Театральный сквер» в любимом месте отдыха хабаровчан – парке «Динамо» — еще до наступления Нового года.

«Сейчас на деревянные каркасы будущих скульптурных композиций, выполненные в натуральную величину, мы наносим пластичный мягкий материал – для создания рельефа. С этих каркасов инженеры-литейщики уже изготавливают в цехе жесткие формы для отливки будущих композиций из бронзы. В них нет портретов конкретных театральных артистов – отвлеченные, символичные образы, элементы эмблем театров. Каждая из работ по-своему уникальна, в том числе в масштабах страны: ничего подобного в других городах я не видел», — рассказал ваятель.

Стоит отметить, что ряд работ Владимира Гуенка уже много лет радует хабаровчан и приезжих. Его руке принадлежат фигуры, украшающие городской цирк, рельефы на мемориальной стеле, установленной на площади Города воинской славы, красующиеся на элементах мемориала «Пограничной славы», расположенного на Уссурийском бульваре (в соавторстве с главным художником города Сергеем Пеньковым). Скульптор также участвовал в изготовлении мозаик и лепнины для Спасо-Преображенского кафедрального собора и в реставрации Хабаровской краевой филармонии.

Вместе с автором в поте лица трудятся литейщики. Инженер-литейщик Виталий Калинин, руководящий работами, рассказал, что сейчас мастера разбирают деревянные макеты на части, чтобы сделать огнеупорные формы из стеклопластика для каждого из элементов.

«Когда все детали будут отлиты в бронзе, мы отшлифуем их и будем собирать каждую скульптуру в монолитную композицию при помощи сварки. Потом проведем тонировку, покроем лаком и спецсоставом, который будет сохранять металл от образования патины. На одну такую композицию мы обычно тратим в среднем 10 дней, но постараемся работать быстрее. Так как фигуры металлические, вандалы не смогут причинить им особого вреда. Впрочем, при большом желании можно сотворить что-нибудь и с бронзовыми памятниками. Но видеть такое всем нам очень бы не хотелось, ведь в эти работы мы вкладываем не только большие силы, огромный труд, но и частичку души», — сказал Виталий Калинин.

По словам главного художника Хабаровска Сергея Пенькова, скульптурные композиции для «Театрального сквера», по большому счету, плод коллективного творчества: при разработке эскизов автор учитывал пожелания артистов и руководителей всех пяти театров – для этого с ними была проведена не одна встреча.

«Поручение создать этот сквер и использовать предложения театральных коллективов дал мэр Хабаровска Сергей Кравчук, а горожане проголосовали за эту идею и помогли сформировать перечень театров. В общем, делаем его всем миром», — отметил Пеньков.

Напомним, что в 2020-м в Хабаровске в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды на 2018 — 2024 годы» благоустраивают пять скверов: на улицах Сергеевской, Стрельникова, Мате Залки, в районе завода Серго Орджоникидзе и «Театральный сквер» в парке «Динамо». На эти цели из федерального бюджета в рамках национальной программы «Жилье и городская среда » выделено 75 миллионов рублей и около 700 тысяч рублей — из муниципальной казны. В ближайшее время все работы в них будут закончены. Их приемку муниципалитет будет проводить вместе с хабаровчанами.