В краевой столице стартовала акция, направленная на неукоснительное соблюдение масочного режима в горэлектротранспорте. Ее суть — 100% использование всеми пассажирами на борту средств индивидуальной защиты. В случае если человек находится в салоне без маски, подвижной состав не отправляется в путь, пока горожанин ее не наденет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Хабаровчане почему-то считают, что по магазинам в масках нужно ходить обязательно, а в общественном транспорте их надевать не нужно. Автобусы, трамваи и троллейбусы – это места скопления большого количества людей, и игнорировать масочный режим здесь просто недопустимо. С помощью этой акции мы хотим выработать у горожан привычку обязательного использования при поездках средств индивидуальной защиты. Все кондукторы готовы к тому, что на первых порах не исключены конфликтные ситуации. В случае особо жарких споров на помощь может придти водитель. Также мы рассчитываем на сознательность других пассажиров, которые заботятся о своем здоровье и благополучии окружающих, а потому поддержат экипаж. Конечно, если ситуация зайдет в тупик, то кондуктор будет обращаться в полицию», — рассказала начальник службы эксплуатации МУП «ГЭТ» Татьяна Филиппова.

Сегодня в течение дня профилактическое мероприятие проводится только на рейсах двух трамваев и двух троллейбусов. К примеру, на трамвайном маршруте от остановки «Химфармзавод» до железнодорожного вокзала сильных задержек не произошло: практически все пассажиры с пониманием относились к просьбам кондуктора надеть маску, а тем людям, у которых ее не было в наличии, персонал выдавал защитные средства.

«Первый пробный рейс с ужесточенными правилами прошел успешно, практически без нареканий. Хочется отметить, что люди, заходившие без индивидуальных средств защиты, все же носят их с собой и по первой просьбе надевают. Мы раздали всего около полутора десятков масок, что, я считаю, совсем не много. Спор возник лишь с одним пассажиром, который в принципе скептически относится к индивидуальным средствам защиты, но и с ним удалось найти общий язык», — отметила Татьяна Филиппова.

Итоги профилактического мероприятия МУП «ГЭТ» подведет совместно с городским управлением транспорта. Планируется провести подобную акцию и в автобусах.

Напомним, что на минувшей неделе в ходе заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Ирина Зубун предложила радикально пресекать нарушения масочного режима. В частности, представитель надзорного органа предложила запретить водителям трогаться с места, пока все пассажиры не наденут на себя средства защиты.