План мероприятий по эксплуатации дорог регионального значения в зимний период разработали в КГКУ «Хабаровскуправтодор». Предприятием организован оперативный мониторинг погодных условий для обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта. В состояние готовности приведены механизированные группы оперативного реагирования — их задача бороться с гололедом и снежными заносами, рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Смена сезона состоялась практически на всей территории Хабаровского края. В регионе уже складывались непростые погодные условия – выпадал мокрый снег, температура показывала минусовые отметки, сильный ветер. В период перехода на отрицательные температуры с выпадением осадков задача дорожников в первую очередь ликвидировать наледь на подъемах и спусках с большими уклонами, поворотах с малым радиусом, перекрестках, участках с ограниченной видимостью.
— Приоритетными направлениями являются трассы, по которым проходят школьные и межмуниципальные автобусные маршруты. Однако одномоментно обработать все опасные участки невозможно. Безопасность на дорогах, это не только своевременная работа подрядных организаций, но и ответственность водителей. Поэтому автовладельцам, если они этого еще сделали, необходимо подготовить транспортное средство к зиме, — отметил министр Роман Мирошин.
По данным подрядных организаций в крае подготовлено 148 единиц снегоуборочной техники, заготовлено более 6 тысяч тонн инертных материалов. Контроль за работой дорожных служб будет осуществляться с применением системы ГЛОНАСС.
Эта запись была опубликована 10.11.2020в 10:13. В рубриках: Общество.
- В хабаровских трамваях и троллейбусах с сегодняшнего дня не возят пассажиров без масок
- Капитальный ремонт улицы Шелеста завершился в Хабаровске
- ХК «Амур» проведёт домашние матчи без болельщиков
- Передислокация пеликанов
- К 1 декабря в отдельных муниципалитетах плата за мусор выйдет из состава жилищной услуги