План мероприятий по эксплуатации дорог регионального значения в зимний период разработали в КГКУ «Хабаровскуправтодор». Предприятием организован оперативный мониторинг погодных условий для обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта. В состояние готовности приведены механизированные группы оперативного реагирования — их задача бороться с гололедом и снежными заносами, рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Смена сезона состоялась практически на всей территории Хабаровского края. В регионе уже складывались непростые погодные условия – выпадал мокрый снег, температура показывала минусовые отметки, сильный ветер. В период перехода на отрицательные температуры с выпадением осадков задача дорожников в первую очередь ликвидировать наледь на подъемах и спусках с большими уклонами, поворотах с малым радиусом, перекрестках, участках с ограниченной видимостью.

— Приоритетными направлениями являются трассы, по которым проходят школьные и межмуниципальные автобусные маршруты. Однако одномоментно обработать все опасные участки невозможно. Безопасность на дорогах, это не только своевременная работа подрядных организаций, но и ответственность водителей. Поэтому автовладельцам, если они этого еще сделали, необходимо подготовить транспортное средство к зиме, — отметил министр Роман Мирошин.

По данным подрядных организаций в крае подготовлено 148 единиц снегоуборочной техники, заготовлено более 6 тысяч тонн инертных материалов. Контроль за работой дорожных служб будет осуществляться с применением системы ГЛОНАСС.