Итоги работы многофункционального центра за 10 месяцев 2020 года подвели в региональном министерстве информационных технологий и связи. По данным ведомства сегодня в крае действуют 16 филиалов, 1 дополнительный офис и 79 структурных подразделений МФЦ. Доступ к государственным и муниципальным услугам обеспечивается по принципу «одного окна». За восемь лет работы это учреждение заслужило доверие жителей региона – начиная с 2012 года, к услугам многофункционального центра люди прибегали более 8,5 миллионов раз. Сегодня специалисты МФЦ обслуживают более пяти тысяч человек ежедневно.

— В МФЦ предоставляются 657 государственных и муниципальных услуг. По статистике, чаще всего граждане обращаются за услугами Росреестра края – регистрацией прав на недвижимость. За 10 месяцев текущего года это 37 процентов обращений. На втором месте за аналогичный период услуги соцзащиты – 21 процент. Например, жители края могут оформить через МФЦ субсидию на оплату коммунальных услуг, ежемесячные пособия на детей, региональную социальную доплату к пенсии. В тройку популярных также входят услуги МВД: регистрационный учет, замена паспорта, миграционный учет иностранных граждан, выдача водительских удостоверений – составляют 16 процентов от общего числа обращений, — рассказали в министерстве.

Напомним, в офисах МФЦ края сохраняется прием граждан исключительно по предварительной записи. Такую меру поддержал врио губернатора Михаил Дегтярев, подписав соответствующее распоряжение.

Граждане могут записаться самостоятельно на портале МФЦ края в разделе «Предварительная запись», а также по единому бесплатному номеру 8 (800) 100-4212 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов. Заявку можно направить по адресу электронной почты support@mfc27.ru. В сообщении необходимо указать филиал МФЦ, в который вы планируете обратиться, услугу, ФИО и контактный телефон. Получить услуги также можно дистанционно в электронном виде через порталы «Госуслуги» и «Услуги27».