Для этого нужно оплатить билет картой «МИР» любого банка. Акция, стартовавшая в сентябре, набирает обороты и продлится до конца текущего года. Транзакцию можно осуществлять как с «пластика», так и с электронного устройства с чипом NFC (смартфон, часы, браслет). Сэкономить пятак на проезде горожане могут во всех хабаровских автобусах, троллейбусах и трамваях. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

К примеру, за август этого года пассажиры совершили 677 080 поездок с оплатой билетов картами «МИР». С начала акции число таких платежей выросло в несколько раз: в сентября — более 1 миллиона транзакций, а в октябре — почти 1,5 миллиона.

«Сегодня безналичная система оплаты проезда является неотъемлемой частью жизни хабаровчан. Более тридцати процентов расчетов в общественном транспорте осуществляются именно этим способом. Уверены, что в будущем все больше людей будут переходить именно на бесконтактный вид расчетов», — рассказал директор «Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра» (МБУ «ХМНИЦ») Павел Тесельский.

Стоит отметить, что при оплате билета картой «МИР» проездной документ выдается с полной стоимостью, но с платежного счета будет списано на 5 рублей меньше. Проверить это можно в банковских приложениях.