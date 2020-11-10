Текущее обеззараживание всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов проводится в перерывах между рейсами, а по окончании смены — тотальное: от пола до потолка. И так – ежедневно. Весь процесс находится под постоянным контролем мэрии. Роспотребнадзор тоже держит руку на пульсе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказала главный специалист городского управления промышленности, транспорта, связи Анна Райх, обеззараживать пассажирский транспорт в краевой столице начали еще в марте, когда пандемия COVID-19 только набирала обороты. Тогда же администрация Хабаровска начала проверки того, как перевозчики реализуют эти профилактические меры.

«На сегодняшний день мы провели уже более шести сотен проверочных рейдов – как в дневное время, когда пассажирский транспорт находится на линии, так и в вечернее – после смены, в гаражах, где ведется обработка. Такие проверки проходят еженедельно, и каждый раз в поле нашего зрения попадает не менее трех сотен единиц транспорта, притом, что ежедневно на линию в Хабаровске выходят более шестисот автобусов, трамваев и троллейбусов. Обо всех выявленных нарушениях мы уведомляем и перевозчиков, и Роспотребнадзор. Но это случается крайне редко: подвижной состав авто- и электротранспорта моется и обеззараживается дезсредствами регулярно», — сказала она.

Как рассказал хабаровский перевозчик, директор ООО «Дальавтотехэкспертиза» Александр Куликов, ни один из его автобусов уже давно не выходит на линию без «коробки безопасности». В ней находится пульверизатор с хлорсодержащим составом, набор одноразовых масок (чтобы водитель и кондуктор могли менять их каждые 2-3 часа), резиновые перчатки и куски полотна, которые экипаж использует для протирки поверхностей в салоне обеззараживающим составом, а также санитайзеры для пассажиров.

«Ежедневно такую коробку мы вручаем каждому водителю перед выходом в рейс. Контролируем то, как экипаж в течение дня ведет санобработку салона (протирку поручней и прочих контактных поверхностей, опрыскивание сидений) и следим за тем, чтобы вечером в боксах обеззараживание автобусов велось в полной мере. Все машины тщательно моются горячей водой, а после опрыскиваются обеззараживающим составом по всей площади. Учитывая, что каждому из водителей и кондукторов 20-ти наших автобусов нужно только масок по 3-4 штуки в день (плюс дезрастворы, перчатки, ветошь), дело это весьма затратное. Но на безопасности людей мы экономить не будем», — отметил Александр Куликов.

Чтобы помочь перевозчикам, несущим немалые затраты не только на поддержание подвижного состава в рабочем состоянии, но и на его дезинфекцию, выстоять в условиях пандемии, этой осенью администрацией Хабаровска среди городских транспортных предприятий был проведен муниципальный конкурс на получение субсидии. В нем приняли участие 13 предпринимателей. 12 из них, прошедших конкурсный отбор, получили материальную помощь. В общей сложности она составила 1,5 миллиона рублей.

В профильном городском управлении подчеркнули, что обеззараживание пассажирского транспорта в Хабаровске будет продолжаться до момента стабилизации эпидемиологической обстановки.