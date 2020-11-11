В Хабаровском крае подвели итоги голосования за лучший проект по развитию Большого Уссурийского острова. Свои инициативы в электронном виде жители региона оставляли с 28 сентября по 16 октября на портале Голос27. Напомним, о том, что развивать территорию необходимо с учетом пожеланий общественности во время «прямой линии» заявил руководитель региона Михаил Дегтярев. Он также инициировал сбор идей на краевой Интернет-площадке. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, всего поступило 8 проектов. Они, в частности, предполагали организацию на острове пункта пропуска и рекреационной зоны, строительство противопаводковых сооружений, создание совместного с китайской стороной производства, строительство высокотехнологичного города и другие.

— Чтобы определить самый интересный проект, на портале было также организовано общественное голосование. Наибольшее количество одобрений получил проект по созданию на территории острова современного и высокотехнологичного города «Инновационный Хабаровск». Идея набрала больше тысячи лайков. Стоит отметить, что эта концепция перекликается с мнением руководителя региона Михаила Дегтярева об инновационном Центре компетенций Дальнего Востока, — сообщили в министерстве.

Проект «Инновационный Хабаровск» уже рассмотрели на совещании по комплексному развитию территории, которое прошло под руководством и.о. первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой. Предложения о включении данной инициативы в концепцию освоения российской части острова направлены в Минвостокразвития России, который является координатором развития острова Большой Уссурийский.

СПРАВОЧНО:

Остров Большой Уссурийский общей площадью 254 кв. км расположен на реке Амур на территории Российской Федерации и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая, связана с Транссибом и БАМом сетями железных дорог, федеральными автомобильными дорогами, имеет транзитный потенциал и может быть успешно интегрирована в развитие точек экономического роста Хабаровского края. Площадь российской части острова – 174 кв. км. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией г. Хабаровска.