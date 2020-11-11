Вопросы работы бизнеса в непростых эпидемиологических условиях, сложившихся в Хабаровском крае, обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу экономической ситуации в отраслях реального сектора экономики и на рынке труда края. Оно прошло в режиме ВКС под руководством и. о. первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой. Как было отмечено на заседании, Роспотребнадзор рекомендует ввести дополнительные ограничительные меры на территории региона, которые затронут деятельность предприятий и организаций. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В числе предложений запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе торжеств и корпоротивов, в ресторанах, кафе и ночных клубах, прекращение работы детских игровых центров, ограничение количества посетителей в предприятиях торговли в расчете 1 человек на 4 кв. м., а также перевод на дистанционный режим работы 30% сотрудников. Часть указанных мер уже нашли отражение в постановлениях правительства края, подписанных врио губернатора Михаилом Дегтяревым.

— Ситуация в экономике, по таким направлениям как промышленное производство, транспорт и грузоперевозки, строительство, агропромышленный комплекс стабильная, но роста ждать не следует. Пока не удается преломить обстановку в сфере торговли, услуг и общественного питания, здесь все также наблюдается снижение спроса потребителей. Планом первоочередных действий предусмотрена разработка компенсационных мер для наиболее пострадавших отраслей, при этом акцент будет сделан на малый и средний бизнес, — сообщил и.о. заместителя председателя правительства края – министра экономического развития Виктор Калашников.

По словам Марии Авиловой, в текущих событиях, помимо ожидания помощи от федеральных и краевых властей, предпринимателям нужно и самим переформатировать работу, переходить к структурным изменениям, используя новые технологии, электронные площадки и сервисы.

— Из-за ситуации, складывающейся в связи с последствиями распространения коронавируса, по оценке минфина края регион недополучит почти 5,6 млрд рублей доходов краевого бюджета. Часть выпавших доходов, около 3 млрд, компенсировал федеральный центр, однако краевой бюджет остается несбалансированным, а меры, направленные на борьбу с COVID-19 требуют дополнительных средств. Поэтому в части поддержки бизнеса мы делаем акцент на результативность, — заявила Мария Авилова.

В свою очередь, деловое сообщество уверено, что экономический блок должен быть представлен в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

— Ответственные предприниматели выполняют все рекомендации Роспотребнадзора и санитарные требования. Но пока мы не видим данных о том, что из-за какой-то конкретной отрасли идет рост заболеваемости, а для принятия решений нужны основания. Необходимо отстаивать интересы бизнеса, в том числе при введении дополнительных ограничительных мер, — отметил заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края, председатель правления Ассоциации рестораторов края Андрей Веретенников.

По итогам встречи принято решение, что в ближайшее время краевые министерство экономического развития, министерство инвестиционного развития и предпринимательства совместно с деловым сообществом разработают План первоочерёдных действий по восстановлению экономики, поддержке занятости и доходов в 2021 году, который позволит стабилизировать ситуацию в экономике региона.