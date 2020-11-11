По завершении дачного сезона в центрах социальной поддержки края увеличилось число посетителей, которые обращаются за оформлением компенсации за проезд на дачные участки. Этой мерой поддержки уже воспользовались 3940 человек. Сумма бюджетных расходов составила 13,8 миллионов рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, компенсация предоставляется за 82 поездки, совершенные в период с 1 мая по 31 октября. Получить ее могут неработающие: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, инвалиды всех групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, реабилитированные лица, труженики тыла, ветераны труда, граждане пожилого возраста, родители детей-инвалидов и другие граждане, имеющие льготную категорию.

Возместить стоимость поездок можно, если земельный участок находится в собственности или предоставлен на праве аренды, владения, пользования из государственной или муниципальной собственности. При этом мера поддержки не распространяется на пользователей социальных транспортных карт.

Обратиться за компенсацией можно вплоть до конца декабря. Для назначения помимо заявления потребуется копия паспорта, трудовой книжки, правоустанавливающие документы на дачный участок и оригиналы проездных билетов. Документы принимают в центрах соцподдержки по месту жительства, а также в МФЦ.

Ежегодно данной мерой поддержки пользуются не менее 14 тысяч человек. В этом году на эти цели из краевого бюджета выделено 43,9 миллионов рублей.