В администрацию города поступили обращения от руководителя регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Юрия Рошки, а также от председателя Общественной палаты Хабаровска Сергея Галицына. В них общественники указали, что информация об этом аукционе имела резонанс у пользователей в сети интернет и вышли с предложением отменить или перенести приобретение фотоаппаратуры на более поздние сроки. На основании поступивших обращений сегодня мэром города Сергеем Кравчуком принято решение об отмене закупки. Проводится работа по прекращению торгов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Напомним, что лот на поставку профессиональной фотоаппаратуры, а именно, фотоаппарата, начальной максимальной стоимостью до 330 тысяч рублей, и объектива на сумму до 220 тысяч рублей в соответствии с планом закупок был размещен на электронной площадке в конце октября текущего года.