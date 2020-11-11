За 10 месяцев 2020 года к административной ответственности за парковку автомашин на детских площадках, зеленых зонах и под окнами жилых домов привлечены более 2,2 тысячи горожан, причем 20% из них – не единожды. Общая сумма штрафов, взысканных с них за допущенные нарушения, составила немногим более 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказал начальник отдела городского управления административно-технического контроля (АТК) Владимир Шубич. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Он напомнил, что за подобные «автофокусы» кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях предусмотрена следующая ответственность: штраф на физических лиц от 500 до 2,5 тысяч рублей, на юридических – от 10 до 25 тысяч рублей. При повторном нарушении санкции становятся серьезнее: от 2,5 до 4 тысяч рублей – на физлиц и от 50 до 80 тысяч – на юридических.

По словам Шубича, в прошлом году к ответственности было привлечено большее количество нарушителей, чем в текущем. Свои коррективы в ситуацию внесла пандемия COVID-19. Из-за нее некоторых хабаровских любителей парковаться на газонах наказывали в «щадящем режиме»: на первый раз многие отделались устными и письменными предостережениями. Также из-за работы в дистанционном режиме и ограничения личного общения с гражданами (контакты с водителями категории 65+ полностью исключены), коллективу городского управления АТК пришлось взаимоотношения с горожанами во многом доверить интернету, активнее использовать спецтехнику и налечь на профилактику. При этом поток заявлений, поступающих от хабаровчан, уличающих земляков в совершении нарушений, не уменьшился: их присылали в электронном виде, по почте или просто звонили и сообщали о возмутительных фактах по телефону. По обращениям граждан было составлено 977 протоколов.

«Ежедневно к нам поступает до полутора до двух десятков таких жалоб. Еще больше нарушений выявляем сами при помощи системы автоматической видеофиксации «Дозор-МП». Благодаря этой технике в отношении автовладельцев, оставляющих свои машины в неположенных местах, было вынесено 1310 постановлений», — сказал Владимир Шубич.

Также он подчеркнул, что победить вредную привычку жителей краевой столицы парковаться где попало можно только общими усилиями. Для этого любому из горожан достаточно сфотографировать автомобиль, стоящий в неположенном месте, так, чтобы в кадре были видны его номер, то, что он действительно стоит на газоне (бельевой, детской площадке и т.д.), и (по возможности), какое-либо из зданий, расположенных поблизости. В своем обращении фотограф должен указать адрес (или дать точное описание места происшествия), дату и время, когда был зафиксирован факт. Все это нужно направить на электронную почту городского управления административно-технического контроля или представить информацию на бумажном носителе: 680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,6, atk@khabarovskadm.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 72-40-02, 73-33-58.