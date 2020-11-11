Различные меры поддержки предоставляют бизнесменам края в условиях распространения коронавируса. По данным министерства инвестиционного развития и предпринимательства региона, из-за ограничительных мер самая сложная ситуация складывается в сфере торговли, услуг и общественного питания, где в первую очередь страдает малый бизнес. Это связано и со снижением спроса, и с увеличением затрат на дезинфекционные мероприятия. Предприниматели отмечают ухудшение финансового состояния. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В рамках первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики региона, краевой Фонд поддержки малого предпринимательства предоставил бизнесу возможность реструктуризировать оформленные микрозаймы. На сегодняшний день пересмотрен график платежей по 189 договорам на сумму более 159 миллионов рублей. Для бюджета это мероприятие не затратно, а бизнес получает реально ощутимую поддержку.

— Особого внимания заслуживают предприятия, которые в этих непростых условиях несут финансовую ответственность перед банками. Учитывая высокую востребованность, краевые институты поддержки бизнеса продолжают работу по реструктуризации задолженности предпринимателей перед кредитными учреждениями. Так, например, Гарантийным фондом края в целях поддержки субъектов МСП принято решение не взимать дополнительную плату за пролонгацию действующего поручительства при предоставлении кредитных каникул коммерческими банками. Всего продлено 57 договоров на 253,5 миллиона рублей, — сообщили в министерстве.

Максимальная ставка вознаграждения за поручительство для всех субъектов МСП, без привязки к ОКВЭД, составляет 0,5%. С 20 мая 2020 года по данной ставке заключено 77 договоров на общую сумму свыше 240 миллионов рублей. Это позволило предпринимателям получить кредиты более чем на 620 миллионов рублей.

Напомним, получить консультацию по вопросам оказания финансовой поддержки и другим мерам помощи малому и среднему бизнесу, можно по телефону «горячей линии» 8 (800) 555-39-09 или на сайте ЦОУ «Мой бизнес» — Хабаровский край.