Экспресс-тесты на исследование антигена на коронавирусную инфекцию поступят в медицинские учреждения Хабаровска в течение 10 дней. В отличие от ПЦР-исследования, он показывает результат на месте за несколько минут. Тесты будут внедрены поэтапно во все учреждения края. Медицинские организации самостоятельно закупают данный вид исследования, для нужд города забронировано около 30 тысяч штук.

В текущей непростой эпидемиологической ситуации существует задержка в лабораторных исследованиях на коронавирусную инфекцию. Благодаря внедрению экспресс-тестов, процесс оказания медицинской помощи становится более оперативным.

— Антиген — это прямой маркёр коронавируса, который показывает, болеет ли на текущий момент времени человек. Терапевт, который приходит на вызов, при помощи экспресс-теста сможет исключить или установить коронавирусную инфекцию у пациента и назначить соответствующее лечение. Но при положительном тесте больному нужно будет подтвердить результат другим методом исследования, например, ПЦР, — рассказала Анна Кузнецова, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Хабаровского края.

Тесты поступили из Южной Кореи, их активно использовали при первой волне коронавируса. Препарат прошел лицензирование и внедряется по всей России.

Они будут внедрены поэтапно во все учреждения края. Новый вид исследования начнется с Хабаровска, тесты поступят в 3, 6, 10 и 11 поликлиники города.