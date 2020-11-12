Очередной рейд прошел накануне на проспекте 60-летия Октября. Представители городского управления торговли, комитета по управлению Железнодорожным районом и полиции обошли с инспекцией около 50 торговых точек – магазинов, кафе, закусочных, расположенных на этой улице и примыкающих к ней. В поле зрения контролеров попалось около десятка нарушителей, игнорировавших масочный режим (преимущественно это были покупатели), на объектах торговли также был выявлен ряд недочетов в виде единичных фактов отсутствия средств индивидуальной защиты на лицах работников или санитайзеров для посетителей. Со всеми проштрафившимися была проведена разъяснительная работа, до составления протоколов дело не дошло, так как все огрехи были устранены на месте.

«Масочный режим в Хабаровске был введен еще весной текущего года и до сих пор его никто не отменял. Напротив, ситуация с распространением коронавируса такова, что использование средств индивидуальной защиты должно быть обязательным для каждого жителя города в торговых центрах, транспорте – в любых местах общего пользования. Сегодня в ходе рейда мы увидели, что маски есть практически у всех, но люди достают их из карманов и надевают только при виде проверяющих. На наши замечания реагируют по-разному: большинство – с пониманием, но часть граждан воспринимают напоминания о необходимости защищать свое здоровье и заботиться о безопасности окружающих агрессивно. В конфликты с такими горожанами мы не вступаем, в ходе беседы пытаемся разъяснить им всю важность соблюдения масочного режима и социальной дистанции», — рассказала заместитель начальника отдела торговой политики профильного управления администрации Хабаровска Марина Троскалевская.

Также она отметила, что в последнее время в мэрию от хабаровчан поступает большое количество сигналов о том, что в торговых сетях не соблюдается масочный режим.

«С руководителями предприятий, в адрес которых были высказаны такие нарекания, мы в обязательном порядке проводим работу, убеждаем их усилить контроль над соблюдением всех противоэпидемических норм и требований в магазинах, чтобы подобные нарушения не повторялись впредь. Состоялись уже 63 встречи. Напомню, что, согласно рекомендациям Минпромторга РФ, у торговых сетей есть право не пускать в магазины людей без масок. Покупателям, игнорирующим масочный режим, следует иметь это в виду и не удивляться, если им откажут в обслуживании», — сказала она.

Такие проверочные рейды начались в краевой столице с 27 мая 2020-го и с тех пор проводятся регулярно дважды в неделю. За это время инспекторы проверили без малого 3 тысячи торговых точек. Составлено 8 протоколов и 13 административных актов по фактам игнорирования масочного режима и отсутствия в магазинах разметки, определяющей социальную дистанцию между покупателями. За данные нарушения предусмотрены штрафы: в отношении физических лиц — до 30 тысяч рублей, в отношении административных лиц — до 50 тысяч рублей, юридических — до 100 тысяч рублей.