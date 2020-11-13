Пока острой необходимости в этом нет, но коллектив всех смен полностью укомплектован и усилен одним машинистом, все оборудование работает исправно. С учетом растущего междугороднего спроса, выйти на полную мощность ритуальный объект готов в любой момент. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В настоящее время хабаровский крематорий работает по удлиненному графику — шесть дней в неделю. Ежедневно там осуществляется порядка 15 кремаций. Графики их проведения сверстаны на несколько дней вперед.

Как сообщил начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александр Нимчук, в последнее время отмечается рост числа заявок на проведений кремаций, поступающих из Амурска, Комсомольска-на-Амуре и города Благовещенска Амурской области. В связи с этим на предприятии проведена дополнительная подготовка.

«В оказании ритуальных услуг мы всегда ориентируется на запросы людей, поэтому в ноябре текущего года по просьбам хабаровчан МУП «Спецкомбинат» приступил к внедрению опыта своих коллег из западных регионов России: начал изготовление внутренних экранов для гробов из оргстекла. Они служат не вместо основной крышки, а помещаются под нее. В условиях пандемии COVID-19 для собственного спокойствия и психологического комфорта окружающих граждане предпочитают хоронить своих умерших в закрытых гробах, но при этом испытывают желание увидеть дорогого сердцу человека в последний раз, проститься с ним. Для этого из оргстекла изготавливается прозрачный защитный экран, которым накрывается тело усопшего. Таким образом, он, будучи изолированным от внешнего мира, остается видимым для родных и близких», — рассказал Александр Нимчук.

Также он отметил, что производство таких экранов на поток не поставлено: они делаются по индивидуальным заявкам в соответствии с необходимыми параметрами. Оказать эту услугу МУП «Спецкомбинат» готов всем, кто в ней нуждается. К изготовлению ритуального атрибута мастера приступают в день поступления обращения от заказчика.