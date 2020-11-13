Снегоуборкой в краевой столице сейчас занимаются 57 единиц техники, включая МДК (машина дорожная комбинированная), фронтальные погрузчики, самосвалы и дорожные рабочие. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

По информации городского управления дорог и внешнего благоустройства, посыпка автотрасс песчано-соляной смесью и реагентом идет во всех районах города. Задачи — обработка основных магистралей, маршрутов движения общественного транспорта, крутых спусков и подъемов, расчистка пешеходных переходов и остановок.

Ликвидация последствий снегопада, который циклон принес сегодня в краевую столицу, будет вестись в круглосуточном режиме предприятиями МУП «Восток», МУП «Север» и МУП «Южное». Координация действий всех городских служб идет в реальном времени через мэссенджеры. Мэрия настоятельно просит хабаровчан соблюдать осторожность на дорогах.

Что касается дворовых территорий, сегодня убирать снег на них вышло более 800 сотрудников управляющих организаций.

«Содержание территории предусматривает уборку снега, льда, которые должны счищаться до твердого покрытия на всю ширину. При гололеде в первую очередь очищаются и посыпаются песком или разрешенными противогололедными материалами места интенсивного пешеходного движения. Очистку от снега дорог, площадей, тротуаров, дорожек, входных групп, контейнерных площадок необходимо начинать немедленно с началом снегопада. Работы по уборке придомовой территории должны быть закончены с укладкой в валы и кучи не позднее 12 часов с момента окончания снегопада. Вывоз снега с придомовой территории многоквартирного дома осуществляется в срок до 12 дней с момента окончания снегопада», — сообщил начальник отдела управления административно-технического контроля Владимир Шубич.

Также он добавил, что специалисты городского профильного управления контролируют исполнение этих требований. Они регулярно проводят рейды и составляют протоколы в отношении собственников территорий, не соблюдающих правила благоустройства.