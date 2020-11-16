В минувшую пятницу сотрудники городского управления торговли вместе с полицейскими провели проверочный рейд по кафе, ресторанам и ночным клубам в центре краевой столицы.

После 23.30 специалисты посетили популярные заведения «Вдрова», «Бир Хаус», «Хлебомяс», «Гэтсби», «Харлей Дэвидсон» и «Нью Йорк». В трех из них были посетители.

«В «Хлебомясе, «Нью Йорке» и «Харлее Дэвидсоне» были гости. Если в первых двух кафе администраторы сказали, что люди якобы ждут еду, заказанную «на вынос» (хотя многие из них были без верхней одежды и сидели у барной стойки), то в «Харлее» посетители открыто угощались за столиками и танцевали. Ситуация явно походила на настоящую вечеринку. Мы провели фото и видеофиксацию происходящего. Сейчас готовим информацию в Роспотребнадзор, который за подобные нарушения работы предприятий общепита в условиях пандемии COVID-19, может ввести санкции вплоть до приостановления работы организации», — рассказала начальник отдела общественного питания Дарья Кузнецова.

Напомним, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией работа общепита в регионе запрещена с 23.00 до 5.00. На предприятиях торговли введен обязательный масочный режим, реализуется комплекс профилактических мероприятий. Соблюдение всех этих мер контролируют специалисты городского профильного управления. С мая текущего года ими было проверено 3 тысячи торговых точек. Составлено 8 протоколов и 13 административных актов по фактам игнорирования масочного режима и отсутствия в магазинах разметки, определяющей социальную дистанцию между покупателями. За данные нарушения предусмотрены штрафы: в отношении физических лиц — до 30 тысяч рублей, в отношении административных лиц — до 50 тысяч рублей, юридических — до 100 тысяч рублей.