Нарекания к очистке от снега придомовых территорий он высказал сегодня на аппаратном совещании с руководителями структурных подразделений городской администрации.

«В субботу и воскресенье ездил по городу и проверял качество уборки после снегопада. По дорогам в целом все нормально – и техника была, и скользкие участки были посыпаны. А вот во дворах и на тротуарах я этого не видел. Наверное, руководители жилищных организации забывают, что горожане, если они будут неудовлетворенны их работой, могут легко поменять свою управляющую компанию. На улице Ленина по четной стороне вся пешеходная зона во льду, хотя там множество магазинов, собственники которых должны содержать свою территорию в порядке. Аналогичные проблемы наблюдаются еще по ряду адресов. Их нужно устранить в кратчайшие сроки. В дальнейшем необходимо выстроить работу так, чтобы уборка велась повсеместно сразу во время и после снегопада. Прошедший циклон для нас далеко не последний. Это только начало: впереди долгая зима», — поручил мэр Сергей Кравчук.

По информации городского управления дорог и внешнего благоустройства на выходных в круглосуточном режиме работало около 100 единиц техники (около 70 днем и более 20 в ночь). Велась очистка дорог от снега, посыпка песчано-соляной смесью и реагентом. В управлении ЖКХ сообщили о том, что в пятницу и субботу в уборке дворов было задействовано около 800 дворников. В ряде жилищных организаций применяли средства малой механизации.