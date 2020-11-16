Правительство Хабаровского края выделит в этом году 4,6 млрд рублей на сдерживание роста платы за коммунальные услуги. Средства пойдут на выплату компенсаций гражданам и возмещение убытков предприятиям за реализацию коммунальных ресурсов по предельным тарифам. Об этом сообщили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

— Граждане оплачивают коммунальные услуги по предельным тарифам, которые лишь частично покрывают фактическую стоимость этих услуг. Остальное доплачивают из краевого бюджета, что позволяет снизить финансовую нагрузку для населения, — пояснили в министерстве.

Для ограничения роста платы граждан за отопление и горячую воду глава региона ежегодно утверждает предельные тарифы на тепловую энергию. С 1 июля 2020 года для жителей районов Крайнего Севера такой тариф составляет 1 786,55 руб./Гкал, для других районов – 2 744,09 руб./Гкал. Последний по решению правительства региона не менялся с 2016 года. Таким образом, граждане оплачивают от 17% до 99% от тарифа на тепловую энергию, а всю оставшуюся разницу коммунальным компаниям компенсируют из краевой казны. В этом году на это выделено 2,9 млрд рублей.

Подобная схема действует и для электроэнергии. За электричество жители платят по единым тарифам, установленным Федеральной антимонопольной службой РФ на минимальном уровне. Фактически, они оплачивают от 3% до 55% от стоимости электроэнергии, а убытки предприятиям также возмещаются из краевого бюджета, на что в этом году будет направлено почти 1,6 млрд рублей.

— Помимо сдерживания тарифов правительство края ограничивает рост платы в целом за коммунальные услуги, устанавливая предельные индексы ее повышения. Так, в первом полугодии 2020 года плата в сравнении с декабрем 2019 года не повышалась, а во втором полугодии ее рост не может быть выше 4%. Если же, к примеру, за ноябрь плата за коммунальные услуги вырастет по сравнению с декабрем прошлого года более чем на 4% в сопоставимых условиях, то в квитанции появится строка «Компенсация». На сумму, указанную в этой строке, и будет снижена плата за ноябрь. По такому принципу за 10 месяцев текущего года на выплату компенсаций из краевого бюджета уже было направлено более 68 млн рублей, — добавили в ведомстве.

Напомним, что есть и другие меры поддержки населения. Так, семьи, у которых расходы на ЖКХ больше 22% их совокупного дохода, имеют право на субсидию. Для получения субсидии необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.