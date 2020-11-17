Первыми создавать новогоднее настроение горожанам и гостям краевой столицы начали торговые организации – в витринах уже появляется тематический декор и нарядная иллюминация. Как отметила консультант городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Оксана Койкова, новогоднее оформление предприятий должно быть полностью готово к середине декабря, чуть позже завершатся работы по созданию праздничных и ледовых городков. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«С прошлой недели организации краевой столицы начали декорировать свои торговые площади. Пока на фасадах более заметно вечернее световое оформление, но некоторые магазины уже выставили в своих витринах елки, украсили их снежинками и поздравительными баннерами. Когда в Хабаровске ударят морозы, поставят ледовые фигуры», — рассказала Оксана Койкова.

Всего в эту зиму город украсят 6396 разнообразных элементов: светодинамическая подсветка, баннеры, флаги, гирлянды, ледовые скульптуры, елки и прочие декоративные элементы дневного (4152 единицы) и ночного (2244) оформления. К концу декабря во всех районах краевого центра построят 11 праздничных ледовых городков. В Центральном — в парках «Динамо» и Гайдара, на площадях Ленина и Блюхера. В Индустриальном — в парке имени Гагарина. В Кировском — у ДК «Нефтяник». В Железнодорожном районе появятся сразу три городка — у школы № 23, у дворца культуры железнодорожников и у дома культуры поселка имени Горького. В Краснофлотском обустроят две зоны зимнего отдыха — на Руднева, 68 (дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние») и на площадке рядом с кинотеатром «Хабаровск».

«Ежегодно каждый район готовит горожанам собственные праздничные сюрпризы, поэтому многие до последнего держат в секрете концепции новогоднего оформления городков. Надеемся, что в этом году увидим интересные дизайнерские решения и от наших предпринимателей, которые порой очень ответственно и креативно подходят к этой задаче», — отметила Оксана Койкова.

Что касается внешнего вида главного городского новогоднего городка в парке «Динамо», то в этом он засияет новой подсветкой «Звездное небо» и будет посвящен мультипликации: изо льда художники вырежут мультперсонажей популярных советских и зарубежных лент.